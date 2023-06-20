Концерн Rheinmetall постачав товари до РФ під час повномасштабної війни в Україні, – ЗМІ

У німецькій компанії зізналися, що їхні товари надходили на територію Росії до червня минулого року. Це відбувалося у межах раніше підписаних контрактів.

Дочірня компанія німецького концерну Rheinmetall продавала Росії запчастини для двигунів після початку повномасштабної війни в Україні. Про це повідомляє німецька газета Handelsblatt 20 червня.

У Rheinmetall визнали, що востаннє їхні товари надходили до Росії в червні минулого року. Постачання здійснювалися в рамках раніше підписаних контрактів, виконання яких було сильно затягнуте через низку складних процедур перевірки та погодження.

Навесні минулого року рада директорів Rheinmetall ухвалила рішення припинити торгівлю з РФ. При цьому в компанії заявили, що продаж запчастин до двигунів не йде в розріз із цим рішенням.

За словами представників концерну, згадані постачання дозволили уникнути штрафів, передбачених договором. Саме тому постачальник запчастин MS Motorservice, що випускає поршні, масляні насоси, водяні насоси та клапани, продавав свої товари російським оптовикам.

Як зазначають автори публікації, Rheinmetall відіграє важливу роль у забезпеченні української армії після початку повномасштабного вторгнення РФ. Концерн виробляє не лише артилерію, танки та боєприпаси, а й комплектуючі для легкових та вантажних автомобілів.

Нагадаємо, що 16 червня генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив про намір укласти з владою Німеччини багатомільярдну угоду та поставити Україні перші 35-мм снаряди для самохідних артилерійських установок Gepard.

Раніше, 12 травня, стало відомо, що концерн Rheinmetall створить спільно з "Укроборонпромом" підприємство в Україні з ремонту та виробництва танків. Це може бути зовсім новий завод, збудований з нуля.

Ще ми писали про те, що 2 квітня з'явилася інформація про те, що Rheinmetall будує у румунському місті Сату-Марі військовий центр технічного обслуговування зброї, що використовується у війні в Україні.