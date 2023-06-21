"Путін боїться за своє життя": Зеленський переконаний, що лідер РФ не застосує ядерну зброю

Лідер України наголосив, що російські військові замінували понад 200 тисяч квадратних кілометрів окупованих територій, у зв'язку з чим контрнаступ ЗСУ відбувається не так, як "голлівудський фільм".

Президент України Володимир Зеленський вважає, що лідер РФ Володимир Путін не готовий застосувати ядерну зброю, незважаючи на те, що перемістив частину арсеналу до Білорусі, оскільки побоюється за своє життя. Про це він розповів в інтерв'ю ВВС, опублікованому 21 червня.

"Я не думаю, що він готовий це зробити, тому що він боїться за своє життя, він його любить. Але я не можу сказати напевно, особливо про людину, яка не має зв'язку з реальністю, оскільки в 21 столітті він розв'язав повномасштабну війну проти свого сусіда", — заявив Зеленський.

Також президент України визнав, що прогрес ЗСУ на фронті виявився "повільнішим, ніж хотілося б".

"Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і чекають на результати зараз. Це не так, адже на карту поставлено життя людей", — зазначив він.

За словами президента, наступ українських захисників відбувається непросто, оскільки понад 200 000 квадратних кілометрів територій України заміновані російськими військовими.

"Що б хтось не хотів, включаючи спроби тиску на нас, за всієї поваги, ми просуватимемося на полі бою так, як вважатимемо за потрібне", — підкреслив Зеленський.

Переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі

25 травня на зустрічі міністрів оборони Білорусі та РФ було підписано документ про розміщення нестратегічної ядерної зброї на території республіки. Йшлося про зберігання снарядів, а не про передачу, тобто контролюватимуть їх росіяни.

12 червня Олександр Лукашенко заявив, що застосує ядерну зброю у разі загрози для Білорусі без вагань, якщо проти його країни буде застосована агресія.

20 червня, за словами керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, стало відомо, що жодну ядерну боєголовку для зберігання до Білорусі ще не завезли.