Командири "Шторму Z" відправляють солдатів "собою" розміновувати територію, — офіцер ЗСУ

Росіяни, за словами офіцера 92-ї ОМБр, не шкодують людський ресурс і для них є нормою втратити за кілька днів сотню солдатів.

Російські загони "Шторм Z" власними тілами скорочують заміновану сіру зону на Куп'янському напрямку. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОМБр Юрій Федоренко.

За його словами, останні 2 тижні підрозділи "Шторм Z" ЗС РФ намагаються штурмувати позиції ЗСУ на цій ділянці фронту.

"Це підрозділи з людей, які позбавлені волі або були під слідством на території РФ. Основне завдання, яке ставлять перед ними російські окупаційні війська, — це впритул наблизитися до позицій Сил Оборони України. Тобто це ті загони, які скорочують сіру зону, яка замінована", — сказав Федоренко.

Він зауважив, що українська сторона перед тим, як іти в наступ, відправляє на розмінування території інженерів, саперів з технічними засобами, і лише потім під прикриттям броньованої техніки Сили оборони наближаються до ворога і вибивають його з позицій.

"У росіян все по-іншому. Їм достатньо того ресурсу, який складається саме з живої сили. На короткому відрізку фронту за декілька днів противник може втратити понад 100 людей зі штурмової групи "Шторм Z". Це для них нормальна практика. Вони не забирають з поля бою своїх поранених, і вони з 300-х перетворюються на 200-х", — пояснив Федоренко.

Він додав, що подібну тактику російські окупанти раніше використовували на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, що 21 червня президент РФ Володимир Путін заявив, що ЗС РФ під час так званої "СВО" захищають людей та територіальну цілісність Росії.

Раніше повідомлялося, що 21 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни замінували близько 200 тисяч квадратних кілометрівтериторії України було заміновано російськими загарбниками, що сповільнює можливість України швидко звільнити свої території.