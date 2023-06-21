ЗСУ можуть піти у неочікуваний наступ через висохле Каховське водосховище, — BILD (відео)

На думку експерта Юліана Ріпке, Сили оборони можуть піти в наступ не там, де росіяни на них чекали впродовж місяців. За його словами, тепер для обох сторін з'явилися нові можливості і небезпеки.

Українські війська можуть розпочати наступ через пересохле Каховське водосховище. Таке припущення зробив військовий оглядач BILD Юліан Ріпке.

"Український фронт несподівано став на 200 км довшим. Пересихання Каховського водосховища призвело до різкої зміни стратегічної ситуації на півдні України. Як для російської окупаційної армії, так і для українських захисників з'явилися нові можливості, але також нові небезпеки", — вважає експерт.

За оцінкою Ріпке, ширина Каховського водосховища складає від 7 до 30 км, а українські солдати зараз можуть пройти цією територією. Щоправда німецький експерт сумнівається, чи зможе там зараз проїхати техніка..

"Тепер з'явилася можливість, що Україна наступатиме не тільки там, де росіяни чекали і де готували окопи та мінні поля протягом кількох місяців, але також і в зовсім іншому місці", — сказав він.

Ріпке додав, що можливістю перейти засохлим Каховським водосховищем можуть скористатися і росіяни, якщо захочуть повернути контроль над усією Херсонщиною.

Нагадаємо, що представниця Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що ЗСУ можуть досягти успіху у своєму контрнаступі. На її думку, Україна успішно проводить як оборонні, так і наступальні операції.

Раніше повідомлялося, що на Куп'янському напрямку командири ЗС РФ відправляють солдатів підрозділу "Шторм Z" "собою" розміновувати територію. За день на тій ділянці фронту окупанти можуть втратити понад сотню солдатів за день.