ЗС РФ вибили з Харківської області через навчання, які влаштували для Путіна, – росЗМІ

У вересні минулого року в РФ пройшли масштабні військові навчання "Схід-2022", на які стягнули 50 000 військових та тисячі одиниць військової техніки.

Швидке звільнення Збройними силами України майже всієї Харківської області у вересні 2022 року може бути пов'язане з проведенням військових навчань "Схід-2022". Про це пише The Moscow Times 21 червня з посиланням на джерело, близьке до Міноборони РФ.

За даними видання, втеча російських військових з Куп'янська, Ізюму, Лимана та інших населених пунктів частково сталася через перекидання боєздатних частин армії окупантів у Далекосхідний військовий округ заради навчань "Схід-2022", що послабило російський фронт.

Навчання проходили з 1 по 7 вересня за тисячі кілометрів від лінії бойового дотику. На них були присутніми голова Міноборони РФ Сергій Шойгу, начальник генштабу РФ Валерій Герасимов, а також російський президент Володимир Путін.

До навчань залучили 50 000 російських військовослужбовців, сотні одиниць авіації, близько 5000 БМП, танків та іншої військової техніки.

Як зазначають автори публікації, саме в останній день навчань стартував контрнаступ ЗСУ, в результаті якого було звільнено 400 квадратних метрів української землі.

Нагадаємо, що 21 червня військовий оглядач BILD Юліан Ріпке припустив, що українські війська можуть розпочати наступ через пересохле Каховське водосховище. При цьому німецький експерт має сумніви, чи зможе там зараз проїхати техніка.

Ми також писали про те, що 21 червня бригадний генерал ЗСУ Олександр Тарнавський назвав кількість знищеної техніки РФ. За його даними, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1119 вогневих завдань.