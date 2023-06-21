ЗС РФ поступово займають позиції, залишені після підриву Каховської ГЕС, — Гуменюк (відео)

Представниця ОК "Південь" проінформувала, що обстріли в Херсонській області повертаються до показників як до техногенної катастрофи. Однак, за її словами, росіяни самі ж спричинили собі перешкоду, розставивши міни до руйнування дамби.

Російські війська поступово повертаються на позиції в Херсонській області, з яких тікали після підриву Каховської гідроелектростанції. Інтенсивність обстрілів регіону повертається до того рівня, на якому була до повені. Про це 21 червня повідомила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Якщо після підйому води вони змушені були відступити на певну відстань до 15 кілометрів на деяких ділянках і зменшити інтенсивність вогню, то поступово вони повертаються до тих самих показників", — сказала вона.

Речниця розповіла, що також почастішали обстріли на Херсонщині.

"Вже за минулу добу ми зафіксували 75 обстрілів. Це повернення до тих позначок, які були до створення ними техногенної катастрофи", — проінформувала вона.

Гуменюк підкреслила, що у порівнянні з Запорізьким на Дніпровському напрямі активність захисників у просуванні дещо знижена, однак там підвищена активність контрбатарейної боротьби. Також представниця ОК "Південь" зазначила, що проблеми для російських окупантів створили розставлені ними ж у Херсонській області міни, які поплили після підриву дамби.

"Ми продовжуємо нищити потужності ворога, поки він передислоковується після відходу великої води. Вони створили техногенну катастрофу, яка вплинула досить суттєво і на їхні позиції. Зараз їм доводиться по новій оформлювати карти мінних полів, які вони створили як засіб оборони проти Сил оборони України, а висока вода їх підірвала і розкидала у нові географічні локації", — пояснила вона.

Керівниця пресцентру завірила, що на Херсонщині триває евакуаційно-рятувальна операція, однак зберігається режим інформаційної тиші. Вона додала, що після публікації даних у ЗМІ підвищується ризик обстрілів у спину.

Коментар речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк

Нагадаємо, 11 червня загарбники обстріляли човен з цивільними, що намагалися евакуюватися з лівобережжя Херсонської області. За даними ОВА, внаслідок атаки в спини загинули троє мирних мешканців.

Нещодавно, 20 червня, ЗС РФ здійснили артобстріл рятувальників, що розчищали мул у Херсоні. Внаслідок ворожої атаки загинув 25-річний співробітник ДСНС, ще восьмеро — були поранені. На таку "підлість" Росії відреагував президент Володимир Зеленський.