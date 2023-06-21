"Мужики наколотили": Путін недолуго та невпевнено вигадав втрати України у наступі (відео)

МО РФ та російські блогери не публікують документальних підтверджень приголомшливих "втрат" України. Цифри, які оголосив президент РФ, становлять 45% від загальних підтверджених по фото та відео українських втрат у танках і 56% від загальних втрат в бронемашинах.

Очільник Кремля Володимир Путін заявив, Україна втратила 245 танків і "приблизно 678" бронемашин. Про це він заявив на зустрічі з російськими військовими, інформує Фокус.

Диктатор вважає, що контрнаступ ЗСУ наразі призупинився. Цифра, яку озвучив Путін, становить близько половини від загальних втрат України за всю війну, верифікованих за опублікованими відео і фото.

Заява міжнародно визнаного злочинця ніде не підтверджується. З невідомої причини Міноборони Росії та російські блогери не публікують документальних підтверджень приголомшливих "втрат" України.

"Наші мужики наколотили 245 танків противника і приблизно 678 бронемашин різного типу", – заявив лідер росіян.

Втрати України у війні з Росією

Слова Путіна не підтверджують аналітики. Проєкт Oryx, який оцінює втрати сторін у техніці за доступними публічно фото і відео, з 24 лютого 2022 року назвав загальну цифру втрат України. На думку фахівців, українські війська залишилися без 539 танків і 1202 бронемашин (бойових бронемашин, БМП, БТР, колісних бронемашин). Таким чином, цифри, названі Путіним, становлять 45% від загальних підтверджених українських втрат у танках і 56% від загальних втрат ЗСУ в бронемашинах.

З 4 червня, коли, за даними Міноборони Росії та Путіна, розпочався український контрнаступ, до списку Oryx було додано всього 174 одиниці втраченої ЗСУ техніки. У ньому зафіксовано 25 танків і 46 бронемашин.

Водночас список втрат російської армії за цей же період поповнився на 146 одиниць. З них 37 танків і 60 бронемашин. Загалом від початку війни Oryx підтвердив втрату Росією 2048 танків і 3661 бронемашини.

Нагадаємо, 21 червня бригадний генерал Олександр Тарнавський назвав кількість знищенної техніки РФ. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби виконали 1119 вогневих завдань на Таврійському напрямку. З його слів, вже є серйозні успіхи.