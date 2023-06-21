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Воєнний фокус

РФ отримує технології створення зброї від 59 компаній США: ЗМІ назвали причину (інфографіка)

Фото: ТАСС | РФ імпортує компоненти для своєї зброї через Китай

За словами журналістів, масштаби постачання західних товарів подвійного призначення до Росії значно більші, ніж визнають офіційні особи США та Європи.

Російська Федерація використовує лазівки в експортному контролі, щоб купувати велику кількість технологій, виготовлених у західних країнах. Понад 60% імпортних компонентів для російської зброї виробляються компаніями США, пише Newsweek 21 червня.

Повідомляється, що більшість товарів потрапляє на територію РФ через Китай. У публікації зазначається, що масштаби постачання технологій у РФ значно більші, ніж визнають західні офіційні особи.

За даними видання, з березня по грудень минулого року Москва закупила запчастини для військової техніки на 20,3 мільярда доларів, що лише на 15% менше, ніж у цей же період 2021 року.

За цей час РФ імпортувала технології, вироблені 155 компаніями зі штаб-квартирами у США чи Європі, а також в Азії та на Близькому Сході. При цьому 66% товарів вироблено американськими компаніями.

"З цих даних ми бачимо, що російські збройні сили, як і раніше, в основному покладаються на західні компоненти у своїх системах озброєнь", — зазначає директор програми міжнародних відносин Київської школи економіки Еліна Рибакова.

У статті також йдеться про те, що з березня по грудень минулого року РФ отримала 72% усіх необхідних імпортних компонентів від Китаю. Йдеться переважно про американські товари подвійного призначення. Зі 155 компаній, запчастини яких були виявлені у військовій техніці РФ, 59 базувалися у США.

Імпорт напівпровідників з Китаю

"Структури корпоративної власності дуже приховані, особливо в таких країнах, як Росія та Китай. Особливо складно провести комплексну перевірку в Китаї. Ви побачите, як з'являється компанія, здійснює одну чи дві транзакції та закривається наступного дня", — сказав журналістам колишній представник Міністерства торгівлі США.

Нагадаємо, що 2 червня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що запчастини іранських безпілотних літальних апаратів Shahed, якими РФ атакує територію України, виготовляються у дружніх Києву країнах.

Раніше, 9 травня, ми також писали про те, що у квітні 2023 року Китай отримав рекордний виторг від експорту своєї продукції до Російської Федерації. Торгівля між Китаєм та РФ стала більш інтенсивною після початку повномасштабної війни в Україні.