РФ отримує технології створення зброї від 59 компаній США: ЗМІ назвали причину (інфографіка)

За словами журналістів, масштаби постачання західних товарів подвійного призначення до Росії значно більші, ніж визнають офіційні особи США та Європи.

Російська Федерація використовує лазівки в експортному контролі, щоб купувати велику кількість технологій, виготовлених у західних країнах. Понад 60% імпортних компонентів для російської зброї виробляються компаніями США, пише Newsweek 21 червня.

Повідомляється, що більшість товарів потрапляє на територію РФ через Китай. У публікації зазначається, що масштаби постачання технологій у РФ значно більші, ніж визнають західні офіційні особи.

За даними видання, з березня по грудень минулого року Москва закупила запчастини для військової техніки на 20,3 мільярда доларів, що лише на 15% менше, ніж у цей же період 2021 року.

За цей час РФ імпортувала технології, вироблені 155 компаніями зі штаб-квартирами у США чи Європі, а також в Азії та на Близькому Сході. При цьому 66% товарів вироблено американськими компаніями.

"З цих даних ми бачимо, що російські збройні сили, як і раніше, в основному покладаються на західні компоненти у своїх системах озброєнь", — зазначає директор програми міжнародних відносин Київської школи економіки Еліна Рибакова.

У статті також йдеться про те, що з березня по грудень минулого року РФ отримала 72% усіх необхідних імпортних компонентів від Китаю. Йдеться переважно про американські товари подвійного призначення. Зі 155 компаній, запчастини яких були виявлені у військовій техніці РФ, 59 базувалися у США.

Імпорт напівпровідників з Китаю

"Структури корпоративної власності дуже приховані, особливо в таких країнах, як Росія та Китай. Особливо складно провести комплексну перевірку в Китаї. Ви побачите, як з'являється компанія, здійснює одну чи дві транзакції та закривається наступного дня", — сказав журналістам колишній представник Міністерства торгівлі США.

Нагадаємо, що 2 червня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що запчастини іранських безпілотних літальних апаратів Shahed, якими РФ атакує територію України, виготовляються у дружніх Києву країнах.

Раніше, 9 травня, ми також писали про те, що у квітні 2023 року Китай отримав рекордний виторг від експорту своєї продукції до Російської Федерації. Торгівля між Китаєм та РФ стала більш інтенсивною після початку повномасштабної війни в Україні.