"Критично важливі для контрнаступу": в Конгресі США вимагають від Байдена надати Україні ракети ATACMS

Американські законодавці від обох партій в Конгресі США останнім часом посилили тиск на адміністрацію президента Байдена з вимогою передати Україні далекобійні ракети.

Комітет із закордонних справ Палати представників США підтримав двопартійну резолюцію із закликом до адміністрації президента США Джо Байдена негайно надати Україні ракети ATACMS. Про це повідомляє "Укрінформ".

Засідання комітету відбулося в середу 21 червня.

"Ракети ATAСMS є критично важливими для успіху контрнаступу України. ATACMS мають радіус дії до 190 миль (більше 300 км – ред.), що дозволяє українським силам завдавати ударів по територіях, які утримують росіяни", – заявив Голова комітету, конгресмен-республіканець Майкл Маккол.

Старший член Комітету від Демократичної партії конгресмен Грегорі Мікс, зі свого боку, зазначив, що цей крок наблизить перемогу України над агресором та встановлення миру.

"У той час, як Україна продовжує свій контрнаступ, щоб звільнити власні території, Сполучені Штати разом із партнерами та союзниками повинні розглянути всі шляхи для того, аби допомогти Україні перемогти", — підкреслив представник Демократичної партії.

Нагадаємо, що резолюція H.Res. 488 із закликом до адміністрації президента Байденана дати Україні далекобійні ракети ATACMS була представлена в Конгресі США у першій половині червня. За словами одного зі співавторів проєкту резолюції, голови Комітету із закордонних справ Майкла Маккола, якщо США не дадуть Україні необхідного озброєння, це може затягнути війну.

8 червня видання видання Politico повідомило, що на президента США Джо Байдена посилюється тиск, щоб змусити відправити в Україну зброю далекого радіусу дії. Армійська тактична ракетна система з дальністю до 300 км здатна допомогти ЗСУ ліквідувати важливі для ЗС РФ об'єкти.