Культовий пістолет Colt M1911 зняли з озброєння морпіхів США (фото)

Пістолет було прийнято на озброєння понад 100 років тому. За цей час він притерпів не одну модернізацію, але з 2022 року армія США все ж переходить на інші зразки озброєння.

Корпус морської піхоти США зняв з озброєння останні пістолети M45A1 калібру .45. Їх замінили на М18. Про це повідомляє The War Zone.

Морська піхота була останнім великим оператором пістолетів культової серії М1911. Обмежена кількість M1911 залишається лише в окремих підрозділах Сил спецоперацій. Командування підтвердило виданню, що М45А1 почали міняти на нові М18 з 2022 року.

Оператор морпіх стріляє з M45A1 Фото: U.S. Navy Photo

M18 — це компактний варіант сімейства пістолетів Sig Sauer Modular Handgun (MHS), який вперше було прийнято на озброєння у 2017 році й зараз він стає стандартним для американської армії.

Окрім М18 агенти кримінального розшуку та Перша вертолітна ескадрилья отримає пістолети Glock 19M калібру 9х19.

Що відомо про Colt M1911 на озброєнні Корпусу морпіхів США

Оригінальний пістолет M1911 було прийнято на озброєння в 1911 році. Після цього зброя постійно вдосконалювалася й отримувала покращені характеристики. Корпус морської піхоти почав отримувати пістолети разом з рештою армії США. Проте у 1986 році вони почали випуск оновлених пістолетів M1911A1.

Полковник морської піхоти Роберт Янг, який також розробив програму покращеної стрільби — це вимоги до створених пістолетів, які пізніше стануть відомі як морські експедиційні підрозділи (MEU). Ззовні вони майже ідентичні до М1911А1, але всередині майже повністю перебудовані. Всередині замінили пружину, упор бійка, ежектор, пружину шептала, ствол, втулку, штифти та інші деталі.

Вигляд пістолета MEU Фото: Вікіпедія

Оскільки пістолети серії M1911 все частіше зустрічаються лише в спеціалізованих підрозділах, проблеми з техобслуговуванням і матеріально-технічним забезпеченням ставали все серйознішими. Модифіковані M1911A1 Корпусу морської піхоти стали зброєю на замовлення, яка вимагала від досвідчених зброярів часто вручну встановлювати запасні частини для окремих екземплярів.

Перші версії М45А1 отримали невдале покриття, тому швидко зносились. Вони стали колекційними моделями

У 2012 році Colt випустив версію М45А1, який отримав систему подвійної зворотної пружини, яка розподіляє силу віддачі. Це підвищувало загальну точність. Також модернізація мала покращений спусковий гачок, запобіжник, рейку для аксесуарів, а також новий цілик, який світився вночі. Він якийсь час ще пробув на озброєнні.

Необхідність заміни ставала все нагальнішою. Врешті велика історія пістолета M1911 в Корпусі морської піхоти завершилась.

Нагадаємо, 30 грудня ЗМІ писали, що армія США розпочне перехід на кулемет та гвинтівку з новим калібром 6,8х51.

11 травня полковник США заявив, що Україна отримала 600 видів озброєння напередодні контрнаступу.