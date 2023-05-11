Україна напередодні контрнаступу отримала 600 видів озброєнь, — полковник США

За словами спікера Командування армії США в Європі та Африці Мартіна О'Доннелла, жодна армія у світі не має такої різноманітності у зброї, як ЗСУ — починаючи від танків Abrams до систем Patriot.

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Збройні сили України вже отримали 600 видів західних озброєнь для майбутнього контрнаступу. Про це заявив речник Командування армії США в Європі та Африці, полковник Мартін О'Доннелл в інтерв'ю " РБК-Україна" 11 травня.

За його словами, підготовка до масштабних дій на полі бою продовжується, і українські захисники ще не встигли використати всі види озброєнь, які за останні місяці передали західні союзники.

"Ми колективно, не лише США, а й міжнародне співтовариство, надали Україні близько 600 видів озброєнь та амуніції: починаючи від танків "Абрамс" і танків "Леопард", до систем "Петріот", — йдеться у повідомленні.

Це більше, ніж є в будь-якої однієї армії у світі, як зазначив далі Мартін О'Доннелл, особливо якщо йдеться про воюючу армію. Шанси України при цьому полковник оцінив позитивно. На його думку, "Україна чудово справляється".

Якийсь вид озброєння, який міг би змінити хід війни, він виділяти не став. Лише було зазначено, що всі вони вимагають забезпечення, зокрема, боєприпасів для ППО, щоб закрити небо на початку контрнаступу.

"Я не думаю, що в цій ситуації є "срібна куля". Я думаю, що "срібна" куля в цьому випадку — це готовність українців використовувати 600 різних систем, які ми вже надали. Буде показово, як українці використовують ті системи, які їм надали", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 травня повідомлялося, що США не проти, якщо Великобританія відправить далекобійні ракети для України. За словами журналістів, Великобританія сказала Україні, що дасть ракети дальністю 300 км лише у тому випадку, якщо ЗСУ використовуватимуть їх лише для ураження цілей на території України.