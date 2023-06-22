ЗС РФ втрачають більше техніки навіть під час контрнаступу ЗСУ, — Oryx (інфографіка)
За даними аналітиків, від початку війни Росія втратила 10 741 одиницю техніки, тоді як Україна втратила 3 723 одиниці.
За даними дослідження нідерландського проєкту військової аналітики Oryx, навіть під час наступу Збройних сил України (ЗСУ), ЗС Росії продовжують зазнавати більших втрат у техніці порівняно з Україною. Відповідну інфографіку 21 червня підготував Telegram-канал UAF.
Так, спостерігається стійка тенденція, за якої Україна успішно нейтралізує російську артилерію і досягає успіху в контрбатарейній боротьбі. Варто також зазначити, що Росія потерпає від більшої кількості втрат вантажівок через нестачу броньованих машин.
Водночас Україна продовжує втрачати значну кількість легких і маневрових бойових машин (БМП), що може ускладнювати маневровість бійців Сил оборони на полі бою.
Підсумовуючи втрати з початку повномасштабного вторгнення, Росія втратила 10 741 одиницю техніки, тоді як Україна втратила 3 723 одиниці. Зокрема, з початку війни Oryx підтвердив втрату Росією 2054 танків і понад 3000 бронемашин, зокрема, 2428 БМП. Україна втратила з 24 лютого 2022 року 505 танків і 313 бронемашин.
Нагадаємо, 21 червня президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна втратила 245 танків і "приблизно 678" бронемашин. Цифри, оголошені головою Кремля, становлять 45% від загальних підтверджених за фото і відео українських втрат у танках і 56% від загальних втрат у бронемашинах.
Також нагадаємо, представниця Пентагону Сабріна Сінгх 21 червня заявила, що контрнаступ ЗСУ буде супроводжуватися великими втратами, але українські військові володіють необхідними ресурсами для проведення успішних операцій.