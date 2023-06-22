Данські "Цезарі" у дії: у мережі з'явилися кадри полювання українських артилеристів на "колег" із РФ

Данський варіант САУ Caesar 8x8 перевершує російські системи за дальністю, точністю і скорострільністю. Якщо у Caesar дальність стрільби становить до 40 км, то такі системи, як 2С3 "Акація" або 2С1 "Гвоздика" стріляють на 20 і 15 км відповідно.

На початку травня з'явилися перші відомості про постачання в Україну 155-мм артилерійських систем Caesar, наданих Данією. Невдовзі з'явилися перші кадри полювання українських артилеристів на російських "колег", у яких часто техніка поступається за дальністю і точністю. Про це пишуть польські оглядачі Defence 24.

У публікації наголошується, що поява ще однієї західної артилерійської системи дає змогу українським артилеристам більш ефективно наносити вогневого ураження окупантам, які озброєні системами 2С3 "Акація" або 2С1 "Гвоздика", які поступаються САУ Caesar за дальністю.

Крім того, данські системи потребують меншої кількості екіпажу за рахунок використання напівавтоматичної системи заряджання. Ще однією перевагою модернізованої САУ порівняно з оригіналом — більша кількість боєприпасів.

Данський варіант Caesar 8x8

САУ Caesar 8x8 — подовжений варіант французької 155-мм артилерійської системи, встановлений на шасі чеської вантажівки Tatra T-815-7 з трансмісією 8x8. Дальність дії системи залишилася такою ж, як і у французькому оригіналі на шасі 6x6 — 40-42 км при використанні осколково-фугасних боєприпасів з донним газогенератором (HE ER FB-BB).

Польські експерти пишуть, що наразі ведуться роботи зі збільшення дальності завдяки використанню підкаліберних керованих ракет Leonardo Vulcano GLR, дальність яких може досягати 70 км.

Також серед особливостей Caesar 8x8 — напівавтоматична система заряджання боєприпасів, боєкомплект із 30-36 снарядів, що вдвічі більше, ніж у варіанті 6х6, а також скорочена чисельність гарматного розрахунку — 5 осіб. На підготовку системи до стрільби або відхід з вогневої позиції йде 60 секунд.

Зазначимо, що системи 2С3 "Акація", які перебувають на озброєнні армії РФ, мають дальність у 20 км, а самохідка 2С1 "Гвоздика" може завдавати ударів максимально на 15,2 км. Також російські системи поступаються "Цезарю" за скорострільністю. Французька САУ може випустити за одну хвилину 6 снарядів, тоді як "Гвоздика" — до 5 снарядів, а "Акація" здатна зробити всього 3 постріли за хвилину.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео нового постачання у зону бойових дій 155-мм французьких САУ Caesar. Було зазначено, що французькі системи вже показали свою ефективність на полі.