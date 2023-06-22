Сили оборони стримали натиск під Кремінною та мали успіх на півдні, — Генштаб (відео)

Після артилерійської підготовки й ударів авіації противник намагався прорвати лінію оборони на Куп'янському, Сіверському та Лиманському напрямках. Українським захисникам вдалося відбити штурми й утримати позиції.

Українські захисники минулої доби мали частковий успіх на напрямку Рівнопіль – Старомайорське. Бійці Сил оборони на цій ділянці фронту завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника та ведуть контрбатарейну боротьбу. Також на Лиманському напрямку ЗСУ вели наступальні дії в напрямку Білогорівки та населеного пункту Діброва. Про ситуацію на фронтах 22 червня повідомив спікер генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"На Лиманському напрямку Сили оборони вели наступальні дії в напрямі населених пунктів Білогорівка й Діброва, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — повідомив Ковальов.

За його словами, на цьому напрямі точаться особливо запеклі бої в районах на північний захід від Діброви, біля Серебрянського лісництва та на північ від Григорівки Донецької області.

Лиманський напрям. Джерело deepstatemap.live

Бердянський і Мелітопольський напрям. Джерело: deepstatemap.live

Про ситуацію на східних рубежах також розповів заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

Він заявив, що 19 червня після тривалої артпідготовки й ударів авіації противник намагався прорвати лінію оборони на Куп'янському, Сіверському та Лиманському напрямках.

"Особливо гаряче було в районі Серебрянського лісництва, де противник намагався витіснити підрозділи Нацгвардії із зайнятих позицій, проте неодмінно отримував відсіч", — повідомив Уршалович.

За словами полковника, ворог намагався штурмувати позиції за підтримки танків, але успіху не мав — росіяни втратили 30 солдатів і один військовослужбовець РФ потрапив у полон.

Полковник Микола Уршалович про ситуацію на фронті (дивитися з 1:00)

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни бійці ЗСУ проводять успішні наступальні операції на сході й півдні з метою зміцнення захоплених позицій і вирівнювання лінії фронту. Зокрема Сили оборони провели низку обмежених операцій уздовж адміністративного кордону між західною частиною Донецької області й східною частиною Запорізької області.