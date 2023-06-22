"Креативність та винахідливість": як ремонтують пошкоджену техніку прямо на полі бою (фото)

Українські військові зазначають, що не завжди виходить відтягнути техніку до їхньої бази, тому інколи військові виїжджають прямо на поле бою для відновлення.

Взвод матеріально-технічного забезпечення 67-ї окремої механізованої бригади реанімує машини, які отримали пошкодження на передовій. Про це повідомляє АрміяInform.

Військові показали, як відновлюють БМП-1 та всюдихід HMMVW. У бойової машини піхоти було одразу декілька ушкоджень: витік мастила, пробило сальники та забився радіатор. Інженери змогли усунути всі проблеми й повернути машину бійцям.

Хамві після артилерійського ушкодження

Інколи військовим доводиться виїжджати прямо на позиції, бо не завжди техніку можна пригнати для ремонту.

"У нас всі знання в голові, креативності теж вистачає, тому і працюємо швидко. Те, що ми можемо експлуатувати без спеціального приладдя — завжди ремонтуємо. Інколи доводиться швидко лагодити мотор та електрику, але головне, щоб пломби не злетіли. У мене є свій спеціальний ритуал і я впевнений, що він працює. Коли нам тільки приганяють техніку або ми самі виїжджаємо до неї, то я одразу гладжу бойову машину по правому баку і тихенько звертаюсь до неї: "Давай, маленька, треба тебе швидко полагодити. Від тебе залежить, як швидко ми принесемо мир та Перемогу в Україну" і тоді у нас немає проблем", — заявив один з бійців підрозділу Максим.

Також він додає, що в основному одну машину ремонтують одразу четверо бійців, двоє під капот, а інші всередині машини.

Журналістам показали, як діагностується "Хамві" після артилерійського обстрілу.

"Спочатку ми проведемо діагностику, потім перевіримо, що в середині машини посічено уламками і будемо розпочинати ремонт", — говорить командир відділення Богдан.

Нагадаємо, 19 червня ЗМІ писали, що Україна зацікавлена придбати до 1000 шведських БМП CV90.

16 червня ЗМІ писали, що українські прикордонники встановили мініРСЗВ RAK-12 на броньовик "Хамві".