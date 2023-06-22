"Борщ, сало і горілка": у ДПСУ пояснили, навіщо Білорусь влаштовує провокації на кордоні

За словами спікера прикордонної служби Андрія Демченка, почалися активні дії з боку білоруських прикордонників після повної зміни керівництва. Новий глава відомства намагається продемонструвати свої вміння в ІПСО.

Усі спроби білоруських прикордонників потоваришувати з українцями є не більше, ніж російською ІПСО, за якою стоїть ФСБ. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону 22 червня.

За його словами, провокації на кордоні Білорусі та України стали вже буденністю, однак тут замішані російські спецслужби, і варто з обережністю ставитися до цього.

"За останній час ми спостерігаємо, що Білорусь більш активно почала проводити демонстрацію аудіозаписів. То з борщем, то з салом, а останнє — горілка", — йдеться в повідомленні.

Активність почалася після того, як у прикордонному відомстві Білорусі повністю змінилося керівництво. Новий очільник намагається демонструвати всі свої вміння ІПСО, однак, зазначає Андрій Демченко, лише дає інфопривід для новин і глобально нічого не змінює.

"У цій особі простежується такий "слід ФСБ", навчання в Прикордонній академії ФСБ Росії. Мабуть, він у такий спосіб хоче продемонструвати свої вміння ІПСО, але окрім сміху і безглуздих спроб впливати на Україну це більше нічого не викликає", — продовжив речник ДПСУ.

Українська сторона зі свого боку також відповідала прикордонникам із Білорусі і Андрій Демченко сподівається, що його почули і "сусіди" більше не будуть нагнітати ситуацію.

Нагадаємо, 21 червня повідомлялося, що український дрон закидав картоплею прикордонників у Білорусі. Падіння коренеплодів з неба стало неприємним сюрпризом для білоруських військових, які прийняли їх за гранати і розбіглися, розповів службовець ДПСУ.

20 червня повідомлялося про те, що білоруські прикордонники поміркували про горілку. У Білорусі заявили, що українська горілка "дуже нагадує гранату" і закликали українців перейти на їхній бік, де "накрито мирний стіл".