"Зроблено у Франції": міст на Чонгарі атакували чотири ракети, — росЗМІ

За даними пропагандистів, у дорожнє полотно влучив один снаряд. У Слідкомі Росії перевірили осколки ракет і знайшли на них нібито французьке маркування.

Російські пропагандисти звинуватили ЗСУ в обстрілі Чонгарського мосту чотирма ракетами. Про це пише агентство "РИА Новости" з посиланням на представника управління Слідчого комітету по Об'єднаному угрупованню військ.

"За попередніми даними, зафіксовано чотири прильоти невстановлених ракет", — зазначили у Слідкомі РФ.

У дорожнє полотно влучив один боєприпас. З місця вилучили осколки з маркуванням, яке вказує на те, що щонайменше одну з ракет вироблено у Франції, сказав співрозмовник.

Фото або відеопідтвердження цієї версії Москва поки не навела.

Окупаційна влада півострова заявила, що схему руху транспортних потоків до Криму і назад тимчасово змінено. Кримський міст і Керченська поромна переправа працюють, а запасів палива і продуктів у Криму достатньо, запевняють колаборанти.

"Тимчасово забезпечено переорієнтацію транспортних потоків на пункти пропуску Армянськ і Перекоп. Ці пункти пропуску працюють у штатному режимі", — заявили в так званому Мінтрансі півострова.

Нагадаємо, що в РФ повідомляли про пошкодження Чонгарського мосту у двох місцях — ракети нібито "прошили" дорожнє полотно. Також було пошкоджено дублюючий міст через Сиваш.

Фокус у спілкуванні з експертами з'ясував, що через Чонгар окупанти доставляли 70% військової техніки в тимчасово окуповані райони України.