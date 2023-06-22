Ізраїль створив набір для керованих бомб REST: чим він кращий за JDAM

Комплект крил дозволить завдавати удари на відстані до 120 км з круговим відхиленням від цілі до 10 метрів.

Ізраїльська компанія Elbit Systems розробила комплект для перетворення звичайних авіабомб у керовані боєприпаси під назвою REST. Про це повідомляє пресслужба виробника.

REST — це Range Extension and Smart Tail. Комплект наведення ракет для бомб звичайного призначення. За його допомогою вони стають точнішими та мають більшу дальність ураження. REST складається з розумного хвостовику та комплектом крил для збільшення дальності.

Комплект REST

Максимальна дальність боєприпасу сягатиме 120 км (в американського аналога JDAM-ER 70 км на максимальній висоті), що перевищує значну кількість ракет класу "земля-повітря", стверджують розробники. Наведення буде подвійне — система GNSS та INS. Окремо зазначається, що REST буде сумісним із "західними" та "східними" літаками. Для використання комплекту не потрібно вносити жодних змін в авіоніку та системи кріплень боєприпасів.

REST на виставці озброєнь

Комплект REST підходить для боєприпасів вагою від 250 до 1000 кг. Наприклад, MK-8X, HSLD, MPR. Стрільба боєприпасом з системою крил відбуватиметься за принципом "вистрілив та забув". Керована бомба сама долетить до цілі. Під час польоту боєприпас може виконувати маневри під час польоту, які заздалегідь вносяться в траєкторію польоту. Заходити на ціль бомба зможе вертикально. Elbit Systems кажуть, що середнє кругове відхилення від цілі складає до 10 метрів.

Нагадаємо, 31 березня у Повітряних силах заявили, що українська авіація вже використовує розумні бомби JDAM.

24 березня РФ почала виробництво аналогів американських смарт-бомб JDAM-ER.