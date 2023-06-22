ІПСО проти Києва: Угорщина навмисно компрометує Україну в питанні з полоненими, — Лубінець

За словами омбудсмена, обмеження контактів українських дипломатів з українськими військовополоненими показує, що Будапешт "підіграє російській пропаганді".

Угорщина, яка прийняла 11 українських військовополонених від РФ, на думку українського омбудсмена Дмитра Лубінця, готує інформаційно-психологічну операцію (ІПСО), мета якої — скомпрометувати Україну в безініціативності та небажанні обміну полоненими. Про це в четвер, 22 червня повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, слова якого передає агентство "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що Угорщина порушила гуманітарне право, тому що не можна просто взяти з території РФ і забрати військовополонених. Навіть якщо у вас були якісь гуманітарні підстави, то перш за все необхідно було проінформувати Україну. Треба було проінформувати Міжнародний комітет Червоного Хреста", — заявив український омбудсмен.

Уранці 22 червня відбулася зустріч Дмитра Лубінця та голови місії Міжнародного комітету Червоного Хреста Юрга Егліна, який повідомив, що не має інформації про передачу 11 українських військовополонених угорській стороні. Зі свого боку це означає втрату цими українцями як статусу військовополонених, так і можливості контакту з українськими дипломатами.

"Ми намагаємося встановити з ними контакт. Ми знаємо, де вони перебувають. Ми не розуміємо позиції Угорщини, чому досі наших дипломатів до них не допустили. Фактично, вони перебувають в ізоляції. У них обмежене коло спілкування. У них забрали мобільні телефони, які їм були видані для спілкування з рідними. Так, ми знаємо, що до декого змогли приїхати родичі, проте деталі нам не відомі, як і те, чому ці громадяни України, перебуваючи на території Угорщини, фактично перебувають у такому становищі — як військовополонені", — зазначив він.

Дмитро Лубінець також повідомив, що наразі ним було надіслано роз'яснювальні листи угорському та російському колегам щодо ситуації з українськими військовополоненими і про готовність провести обмін.

Повернення полонених ЗСУ з Угорщини в Україну: що відомо

Нагадаємо, вперше про переведення 11 військовополонених ЗСУ до Угорщини стало відомо 9 червня, коли канцелярія голови РПЦ патріарха Кирила оголосила, що "групу українських військовополонених закарпатського походження перевели до Угорщини" відповідно до угоди, укладеної за посередництва церкви.

Того ж дня прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Київ не був проінформований про переговори, які призвели до цього, і зажадав, щоб українські консули отримали доступ до звільнених українців.

20 червня стало відомо, що Україна змогла повернути з Будапешта трьох військовополонених, яких Угорщині передали в рамках обміну з РФ. Цього ж дня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна нібито не причетна до вивезення 11 українських військовополонених із Росії, які перебувають на території Угорщини.