РФ підготувала теракт на ЗАЕС: чим загрожує аварія і які регіони в небезпеці (інфографіка)

За словами еколога Тетяни Тимочко, площа радіаційного зараження в разі вибуху реактора Запорізької АЕС може сягнути 2 млн кв. км. Забруднення загрожує Україні, Росії, Грузії, Туреччині, Болгарії та низці інших країн.

У четвер, 22 червня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Російська Федерація може вчинити терористичний акт на Запорізькій атомній станції. Фокус вирішив з'ясувати, яка зараз ситуація на ЗАЕС і чим загрожує її підрив.

ЗС РФ замінували Запорізьку АЕС

Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов 20 червня повідомив, що російські окупанти заклали вибухівку в ставок-охолоджувач Запорізької атомної станції.

"Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, то велика ймовірність, що будуть значні проблеми", — попередив Буданов.

За словами Володимира Зеленського, ЗС РФ уже підготували все необхідне для терористичного акту. Президент зазначив, що в разі катастрофи зона радіоактивного ураження буде визначена напрямком вітру.

Яка зараз ситуація на Запорізькій АЕС

За даними Міжнародного агентства з атомної енергетики від 21 червня, охолодження ЗАЕС після підриву Каховської ГЕС відбувається за рахунок кількох джерел. За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, великий ставок-охолоджувач, малі бризкальні басейни та зливний канал мають запас води на кілька місяців.

У МАГАТЕ зазначили, що наразі ЗАЕС залежить від однієї лінії електропередачі на 750 кВ. Останню лінію, що залишилася, на 330 кВ було відключено майже чотири місяці тому.

"Ситуація з ядерною безпекою і безпекою на Запорізькій АЕС вкрай нестабільна. Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону загалом і посилила серйозні труднощі для цієї великої атомної електростанції", — заявив Гроссі.

Аварія на ЗАЕС: які будуть наслідки

Директорка Центру екологічного консалтингу та аудиту Оксана Волоско-Демків у коментарі виданню "Факти" сказала, що в разі підриву ставка-охолоджувача атомні реактори не зможуть нормально і безпечно працювати.

За словами еколога, передбачити наслідки аварії складно, оскільки вони залежатимуть від масштабу руйнувань, напрямку вітру та інших чинників.

Як зазначає голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко, найгірше справи йтимуть, якщо ЗС РФ проб'ють оболонку в усіх енергоблоках ЗАЕС, зачепивши реактор.

За словами Тимочко, у разі вибуху реактора Запорізької АЕС радіація може поширитися на площі у 2 млн кв. км. Зона відчуження в районі станції може сягнути 30 тис. кв. км.

"З огляду на місце, де розташована АЕС, — це забруднення може зачепити велику територію України, Росії, а також Грузію, Туреччину, Болгарію і так далі. Вітри можуть понести радіацію в Європу", — попереджала раніше Тимочко.

Зона забруднення в разі аварії на Запорізькій АЕС

У статті Deutsche Welle від 6 червня йдеться про те, що рівень поширення радіації внаслідок потенційної катастрофи на ЗАЕС залежатиме від того, чи була аварія технічною, наприклад, реакцією на вимкнення об'єкта на кілька днів.

За словами фізика Едвіна Лаймана, у такій ситуації тяжкість будь-яких наслідків, імовірно, буде десь між тим, що сталося в Чорнобилі, і тим, що сталося у Фукусімі.

"Наслідки, які призвели до такого великого і широкого розсіювання радіоактивної активності (у Чорнобилі), імовірно, менш вірогідні на реакторах у Запоріжжі, які є легководними реакторами, більш схожими на реактори в Німеччині або де-небудь ще на Заході", — вважає Лайман.

Нагадаємо, що на думку співробітників Запорізької АЕС, катастрофа на станції може зачепити тисячі квадратних кілометрів і спустошити більшу частину Європи, Росії та Середземномор'я.

Фокус також писав про те, що згідно з оцінкою міністра захисту довкілля та природних ресурсів Лали Тарапакіної, якщо російські військові підірвуть ЗАЕС, два мільйони українців треба буде негайно відселити з Мелітополя, Запоріжжя та Кривого Рогу.