"Світ знайде спосіб усунути Путіна": Зеленський оцінив ядерний шантаж Росії (відео)

Президент України заявив, що погрози з боку російського диктатора — це вже причина для реакції світової спільноти, а не тільки проблема для нашої держави.

Світ здатен різко та ефективно відреагувати на ядерний шантаж очільника Кремля Володимира Путіна та позбавити його життєдіяльності. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю ВВС.

Він зазначив, що самі погрози з боку російського диктатора це вже причина для реакції світової спільноти. Усі держави зацікавлені жити в мирі та стабільності, тому відповідна реакція повинна бути миттєвою.

"Я впевнений світ знайде формат, як позбавити його життєдіяльності", – Зеленський.

Політик наголосив, що російський диктатор дуже боїться за своє життя. Зеленський зазначив, що Путін не припинить погрожувати світу ядерною зброєю.

"Це дуже небезпечно, і тому він обережно робить ці меседжі", – додав український лідер.

Володимир Зеленський висловився й щодо контрнаступу ЗСУ. Він вважає, що наступальні дії вже показали ефект. Українські війська звільнили певну територію, але через велику кількість мінних полів просування йде повільно. Майже двісті тисяч квадратних кілометрів нашої землі заміновано. Це ускладнює рух військ, що є цілком логічним. З його слів, прогрес повільніший, аніж хотілося б. За кілька тижнів після початку військового наступу України з метою відвоювання територій, окупованих Росією, не вдалося вийти углиб оборони ворога, але все ж просування є.

"Ми мотивовані. Російським військовим погрожує їхнє керівництво. Вони знають, що якщо вони будуть відступати, їх просто будуть вбивати", – пояснив він.

Нагадаємо, 22 червня Володимир Зеленський відповів на образи Путіна на свою адресу. З його слів, керівник Кремля схоже, не до кінця зрозумів свої ж слова, оскільки такі висловлювання про євреїв неприйнятні для цивілізованого світу. Зеленський нагадав, що втратив багатьох своїх родичів під час Голокосту і пауза була викликана емоційним обуренням.