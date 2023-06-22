Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна Удар по Чонгарському мосту

"Не терпітимемо такого": у Молдові відреагували на погрози Сальдо вдарити по мосту через Дунай

Сальдо оглядає пошкодження Чонгарського мосту

Офіційний Кишинів назвав подібні заяви колаборанта неприйнятними та спрямованими проти їхньої країни. Там вже викликали "на килим" посла РФ Васнєцова.

У Міністерстві закордонних справ Молдови засудили нещодавні заяви очільника окупаційної адміністрації окупованої Херсонщини Володимира Сальдо, в яких він погрожував вдарити по мосту через Дунай. Через це посла Росії в Молдові викличуть "на килим". Про це повідомляє молдавське видання TVR Moldova.

Влада Республіки Молдова заявила, що не терпітиме таких висловлювань, а у МЗС Молдови зазначили, що посла Росії в Молдові Олега Васнєцова викличуть для відповідних пояснень.

"Подібні заяви абсолютно неприйнятні. Ми не зазнаємо таких висловлювань, спрямованих проти Республіки Молдова. Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції викличе в екстреному порядку голову дипломатичного представництва Російської Федерації в Республіці Молдова із запитом відповідних пояснень", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 22 червня Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо записав звернення на пошкодженому Чонгарському мосту, у якому погрожує Україні завдати удару у відповідь.

"Ще один палкий привіт. Координати мостів в Одеській області, в молдавських джурджулештах, які належали Україні, але були передані на Дунай режимом Ющенка. Всі ці координати відомі, буде скоро відповідь дуже серйозна", — сказав Сальдо.

Неможливо відобразити вміст. Подивитись в Telegram

Раніше повідомлялося, що в Криму вдарили по Чонгарському мосту, а колаборанти поскаржилися на прильоти ракет Storm Shadow. Через пошкодження переправи там застрягли машини з різних сторін. Охочих покинути півострів перенаправляють через Кримський міст або через Армянськ.