"Не терпітимемо такого": у Молдові відреагували на погрози Сальдо вдарити по мосту через Дунай

Офіційний Кишинів назвав подібні заяви колаборанта неприйнятними та спрямованими проти їхньої країни. Там вже викликали "на килим" посла РФ Васнєцова.

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У Міністерстві закордонних справ Молдови засудили нещодавні заяви очільника окупаційної адміністрації окупованої Херсонщини Володимира Сальдо, в яких він погрожував вдарити по мосту через Дунай. Через це посла Росії в Молдові викличуть "на килим". Про це повідомляє молдавське видання TVR Moldova.

Влада Республіки Молдова заявила, що не терпітиме таких висловлювань, а у МЗС Молдови зазначили, що посла Росії в Молдові Олега Васнєцова викличуть для відповідних пояснень.

"Подібні заяви абсолютно неприйнятні. Ми не зазнаємо таких висловлювань, спрямованих проти Республіки Молдова. Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції викличе в екстреному порядку голову дипломатичного представництва Російської Федерації в Республіці Молдова із запитом відповідних пояснень", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 22 червня Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо записав звернення на пошкодженому Чонгарському мосту, у якому погрожує Україні завдати удару у відповідь.

"Ще один палкий привіт. Координати мостів в Одеській області, в молдавських джурджулештах, які належали Україні, але були передані на Дунай режимом Ющенка. Всі ці координати відомі, буде скоро відповідь дуже серйозна", — сказав Сальдо.

Раніше повідомлялося, що в Криму вдарили по Чонгарському мосту, а колаборанти поскаржилися на прильоти ракет Storm Shadow. Через пошкодження переправи там застрягли машини з різних сторін. Охочих покинути півострів перенаправляють через Кримський міст або через Армянськ.