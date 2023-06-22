"Нічого не вирішує": Сальдо повторив слова загиблого Стремоусова після удару по Чонгару (відео)

На роликах, які порівняли в мережі, колаборанти стоять на мостах, пошкоджених унаслідок масованих ударів, і стверджують, що подібні атаки не вплинуть на плани Кремля. Через деякий час Стремоусов загинув у ДТП за дивних обставин.

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На тимчасово окупованому Кримському півострові посеред ночі пролунали гучні вибухи. Виявилося, що масованого удару було завдано по Чонгарському мосту, який з'єднує півострів із Херсонською областю. У мережі порівняли заяви "влади" регіону різних періодів.

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо записав звернення, у якому погрожує Україні завдати удару у відповідь, адже саме її він вважає нібито винною в інциденті.

"Чергова безглузда дія за вказівкою з Лондона, зроблена київським режимом. Це нічого не вирішує для результатів спецоперації", — йдеться в повідомленні.

У мережі почали порівнювати відеоролик Володимира Сальдо з місця удару і його заступника Кирила Стремоусова, який загинув у ДТП у листопаді минулого року.

Тоді Кирило Стремоусов приїжджав регулярно на Антонівський міст і записував ролик, у якому стверджував, що для російських цілей це нічого не змінить і РФ продовжить утримувати контроль над Херсоном.

"Ці всі руйнування нічого не вирішують на користь того, що щось говорить про те, що нацисти увірвуться до Херсона", — йдеться в повідомленні.

Через деякий час Кирило Стремоусов загинув у ДТП за дивних обставин, а за кілька днів Збройні сили України повернули контроль над Херсоном, який пробув в окупації майже 9 місяців.

Нагадаємо, 22 червня повідомлялося, що в Криму вдарили по Чонгарському мосту, а колаборанти поскаржилися на прильоти ракет Storm Shadow. Через пошкодження мосту застрягли машини з різних сторін. Охочих покинути півострів перенаправляють через Кримський міст або через Армянськ.