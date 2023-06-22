"Ничего не решает": Сальдо повторил слова погибшего Стремоусова после удара по Чонгару (видео)

На роликах, которые сравнили в сети, коллаборанты стоят на мостах, поврежденных в результате массированных ударов, и утверждают, что подобные атаки не повлияют на планы Кремля. Через время Стремоусов погиб в ДТП при странных обстоятельствах.

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Во временно оккупированном Крымском полуострове посреди ночи прозвучали громкие взрывы. Оказалось, что массированный удар был нанесен по Чонгарскому мосту, который соединяет полуостров с Херсонской областью. В сети сравнили заявления "властей" региона разных периодов.

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо записал обращение, в котором угрожает Украине нанести ответный удар, ведь именно ее он считает якобы виновной в инциденте.

"Очередное бессмысленное действие по указке из Лондона, сделанное киевским режимом. Это ничего не решает для результатов спецоперации", — говорится в сообщении.

В сети начали сравнивать видеоролик Владимира Сальдо с места удара и его заместителя Кирилла Стремоусова, который погиб в ДТП в ноябре прошлого года.

Тогда Кирилл Стремоусов приезжал регулярно на Антоновский мост и записывал ролик, в котором утверждал, что для российских целей это ничего не поменяет и РФ продолжит удерживать контроль над Херсоном.

"Эти все разрушения ничего не решают в пользу того, что что-то говорит о том, что нацисты ворвутся в Херсон", — говорится в сообщении.

Спустя некоторое время Кирилл Стремоусов погиб в ДТП при странных обстоятельствах, а спустя пару дней Вооруженные силы Украины вернули контроль над Херсоном, который пробыл в оккупации практически 9 месяцев.

Напомним, 22 июня сообщалось, что в Крыму ударили по Чонгарскому мосту, а коллаборанты пожаловались на прилеты ракет Storm Shadow. Из-за повреждения моста застряли машины с разных сторон. Желающих покинуть полуостров перенаправляют через Крымский мост или через Армянск.