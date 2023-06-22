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Военный Фокус Российско-украинская война Удар по Чонгарскому мосту

"Не будем терпеть такого": в Молдове отреагировали на угрозы Сальдо ударить по мосту через Дунай

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Сальдо осматривает повреждения Чонгарского моста

Официальный Кишинев назвал подобные заявления коллаборанта неприемлемыми и направленными против их страны. Там уже вызвали "на ковер" посла РФ Васнецова.

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В Министерстве иностранных дел Молдовы осудили недавние заявления главы оккупационной администрации оккупированной Херсонщины Владимира Сальдо, в которых он угрожал ударить по мосту через Дунай. Из-за этого посла России в Молдове вызовут "на ковер". Об этом сообщает молдавское издание TVR Moldova.

Власти Республики Молдова заявили, что не потерпят таких высказываний, а в МИД Молдовы отметили, что посла России в Молдове Олега Васнецова вызовут для соответствующих объяснений.

"Подобные заявления абсолютно неприемлемы. Мы не терпим таких высказываний, направленных против Республики Молдова. Министерство иностранных дел и европейской интеграции вызовет в экстренном порядке главу дипломатического представительства Российской Федерации в Республике Молдова с запросом соответствующих объяснений", — говорится в сообщении.

Напомним, что 22 июня Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо записал обращение на поврежденном Чонгарском мосту, в котором угрожает Украине нанести ответный удар.

"Еще один горячий привет. Координаты мостов в Одесской области, в молдавских джурджулештах, которые принадлежали Украине, но были переданы на Дунай режимом Ющенко. Все эти координаты известны, будет скоро ответ очень серьезный", — сказал Сальдо.

Ранее сообщалось, что в Крыму ударили по Чонгарскому мосту, а коллаборационисты пожаловались на прилеты ракет Storm Shadow. Из-за повреждения переправы там застряли машины с разных сторон. Желающих покинуть полуостров перенаправляют через Крымский мост или через Армянск.