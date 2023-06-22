Швейцарія виділила Україні новий пакет допомоги: що до нього входить

Весь пакет допомоги Україні оцінюють у 1,2 млн швейцарських франків. Зокрема до нього входить техніка для дистанційного розмінування.

Швейцарія виділила Україні пакет допомоги для розмінування територій у зоні бойових дій і біля лінії фронту. Інформація про це з'явилася на сайті Федеральної ради Швейцарії в четвер, 22 червня.

Федеральне управління оборони, цивільного захисту та спорту, щоб допомогти українським рятувальникам у розмінуванні територій, передала ДСНС саперну машину. Вона дає змогу безпечно та ефективно знешкоджувати заміновані території.

Ця гусенична машина розміром з невеликий бульдозер управляється дистанційно. Вона може знищити або підірвати протипіхотні міни за допомогою різака, спочатку знешкодивши їх.

Крім цього українським рятувальникам передали вантажівку, причіп і комплект запасних частин на три роки.

Весь пакет допомоги Україні оцінюють у 1,2 млн швейцарських франків.

Також зауважимо, що з літа 2022 року Федеральне управління оборони разом із Женевським міжнародним центром гуманітарного розмінування почали навчати фахівців цивільної влади України розмінуванню.

Нагадаємо, наприкінці квітня віцепрем'єрка Ірина Верещук назвала Україну найбільш замінованою державою у світі. За підрахунками Кабміну, в Україні заміновано 174 тисячі квадратних кілометрів територій.

А представники британської розвідки 17 квітня у звіті заявили, що для розмінування всієї території України знадобиться десятиліття. В Україні регулярно з'являються повідомлення про жертви серед цивільного населення, пов'язані з розмінуванням. Найбільша кількість постраждалих фіксується в Харківській і Херсонській областях, окупованих російськими військами.