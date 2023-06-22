Буде стільки контрнаступів, стільки потрібно, щоб вигнати РФ з нашої території, — Кулеба (відео)

Західні партнери налаштовані на перемогу України, і ніхто не тисне на Київ, щоб усадити його за стіл переговорів з Кремлем, говорить міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Для України війна з Росією є екзистенційною, а західні партнери розуміють, що вона триває не для того, щоб укласти чергові Мінські угоди і чекати на її черговий спалах. Тому Україна матиме стільки контрнаступів, скільки буде потрібно, щоб вигнати росіян зі своєї території. Про це в інтерв'ю "Суспільному" розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, Україну ніхто не підганяє у визволенні своїх територій і веденні війни.

"Надія є, але не треба мислити лише цим контрнаступом. Я постійно на цьому наголошую в спілкуванні з партнерами: не треба дивитися на цей контрнаступ як на останній і вирішальний. Буде стільки контрнаступів, стільки потрібно, щоб вигнати Росію з нашої території. Тому щось приходить прямо зараз — ті ж самі Bradley, від США. Щось перебуває в процесі. Abrams — як танк — це набагато складніша конструкція, ніж Leopard, при всій до нього повазі. Тому працюємо на зараз, але тримаємо в голові, що для можливих наступних кампаній так само знадобляться танки, БТР й інша техніка. Якщо ми за цей контрнаступ звільнимо всю Україну — слава Богу, всім подякуємо. Але війна — це така штука, де маєш думати на два-три кроки вперед", — сказав Кулеба.

За його словами, західні партнери України налаштовані на перемогу України і ніхто не тисне на Київ, щоб усадити його за стіл переговорів з РФ.

"Для когось ця війна — математика, тобто скільки я витрачу грошей, снарядів зі складів, або танків відправлю. А для нас ця війна — екзистенційна. Або вони, або ми. І що довше війна триває, то більше наші найближчі партнери розуміють нас — це війна не про те, щоб десь провести якусь чергову лінію, як зробили з Мінськими угодами, і потім безкінечно сидіти й вести перемовини, поки війна знову не спалахне. Це війна, у якій перемагає Росія й Україна припиняє існування, або перемагає Україна і Росія занурюється у вирішення своїх внутрішніх проблем, відмовляючись від агресії. Ми переконані й у нас є друзі, які теж у цьому переконані, що переможе Україна", — сказав міністр МЗС.

Дмитро Кулеба наголосив, що є рішення РНБО щодо переговорів з Путіним, які можливі лише після повного виведення російських військ з території України.

"Ця позиція, до речі, багатьох дивує жорсткістю. Але західні партнери з розумінням до неї ставляться, а незахідні — з повагою: "Нічого собі, які українці круті, можуть самому Путіну і Росії озвучувати такі жорсткі позиції!", — говорить міністр.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував новий контрнаступ ЗСУ з подальшою доставкою від західних союзників танків Abrams. Він зазначив, що зараз від західних союзників в Україну приходять американські Bradley, а щось ще перебуває в процесі.

Раніше повідомлялося, що міфністр МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна захищатиме країни Балтії в разі вступу до НАТО. За його словами, зараз західні партнери не сприймають Україну як тягар.