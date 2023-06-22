"Україна – "суперактив" для НАТО": Кулеба оцінив ймовірність захисту українцями країн Балтії

Після вступу в Альянс саме Україна здатна допомогти країнам Балтії відстояти свободу у разі нападу російських військ.

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Україна захищатиме країни Балтії в разі вступу до НАТО. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив в інтерв'ю "Суспільному".

За його словами, до повномасштабної війни Україна більше потребувала Альянсу для захисту, то зараз ситуація змінилася. Партнери, які виступили проти членства нашої держави, наразі зовсім інакше почали обговорювати цю тему та не сприймають Україну як тягар.

"А насправді реальність змінилася: Україна — це актив", — зазначив дипломат.

Кулеба змоделював ситуацію, що нині у разі нападу на балтійські країни, вони звертатимуться до Німеччини з проханням надіслати бригаду, щоб захищати їх від Росії. Водночас після вступу в Альянс саме Україна здатна допомогти меншим республікам у боротьбі за свободу.

"Яка бригада стоятиме в балтійській країні? Українська", — розповів дипломат.

Україна та Саміт НАТО у Вільнюсі

Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня 2023 року. Єнс Столтенберг, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу, заявив, що на заході можуть ухвалити "багаторічний пакет допомоги" для України. За його словами, завдяки допомозі, яка буде незабаром надана, українські військові зможуть назавжди відмовитися від принципів радянської армійської моделі та працюватимуть із сучасною військовою силою, за всіма стандартами Альянсу.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна може найближчим часом отримати запрошення до НАТО з "відкритою датою". Він спробував донести до світової спільноти, що відсутність чіткої реакції Альянсу на вступ України до НАТО дуже деморалізує пересічних українців.

Нагадаємо, у НАТО 19 червня заявили, що лише Київ може визначати прийнятні умови миру в Україні. Генсек Альянсу вважає, що заморожування українського конфлікту чи ухвалення угоди на умовах Росії не принесе миру Україні.