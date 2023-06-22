Голова Одеського ТЦК Євген Борисов законно виїжджав за кордон, — Гуменюк (відео)

За словами речниці ОК "Південь", Борисов виїжджав за межі України на лікування. Усі необхідні документи він надав.

Начальник Одеського Територіального центру комплектування Євген Борисов законно виїжджав з України. Про це 22 червня заявила голова об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі програми "Свобода Live".

За її словами, вдалося встановити, що на той момент виїзд Борисова був законним і санкціонованим.

"Решту звинувачень, підозр і так далі розслідують правоохоронні органи, діяльність яких ми коментувати не можемо", — зазначила Гуменюк.

Також вона заявила, що Борисов виїжджав за межі України на лікування. Усі необхідні документи він надав.

За її словами, навіть сьогодні Борисов продовжує виконувати свої обов'язки в ТЦК, оскільки службове розслідування не знайшло підстави для його відсторонення. Однак розслідування правоохоронних органів триває.

Гуменюк про скандал із Борисовим (дивитися з 43 хвилини)

Нагадаємо, що українські журналісти встановили, що сім'я Борисова під час повномасштабної війни в Україні купила на іспанському узбережжі об'єкти нерухомості та автомобілі на кілька мільйонів доларів. Зазначається, що за кілька кілометрів від котеджного містечка Сієра Бланка розташовується центральний проспект Марбельї з найдорожчими ресторанами, магазинами та п'ятизірковими готелями. Саме там знаходиться офісне приміщення, куплене сім'єю Борисова на початку 2023 року.

Біля іспанського маєтку одеського військкома помітили електричний мерседес В класу 2022 року. Мінімальна ціна такого автомобіля близько 100 тисяч доларів.