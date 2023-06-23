Бояться ЗСУ: ВМФ Росії маскує свій найпотужніший військовий корабель у Чорному морі, — ЗМІ (фото)

За словами журналістів, ВМФ РФ нанесли камуфляж на фрегат "Адмірал Ессен", щоб збити з пантелику українські безпілотники.

Російський чорноморський військовий флот намагається замаскувати судно "Адмірал Ессен". Він отримав нове забарвлення. Так, темна фарба, нанесена поверх однорідної сірої схеми, покликана обдурити українські безпілотники. Про це повідомляє Naval News.

За словами журналістів, фрегати проєкту 11356П відіграють важливу роль в атаках Росії на Україну. Кожен з них може нести по 8 крилатих ракет "Калібр". Вони також є найбільш боєздатними бойовими кораблями Чорноморського флоту Росії й служать флагманами після того, як у квітні минулого року був потоплений крейсер "Москва".

Видання пише, що українські морські безпілотники неодноразово проникали в Севастопольську гавань. Вони становлять реальну загрозу. Оператори дронів орієнтуються за відеокамерами.

Повідомляється, що це не перший камуфляж, який Росія використала з початку повномасштабного вторгнення 2022 року. У березні минулого року, всього через кілька тижнів після старту, ВМФ Росії почав зафарбовувати бортові номери кораблів у Чорному морі.

"Питання про те, чи буде ефективним новий камуфляж, залишається відкритим. З точки зору ВМФ Росії це краще, ніж нічого", — зазначили журналісти.

ВМФ РФ маскує Адмірал Ессен Фото: navalnews

Нагадаємо, що сенатори США заявили, що якщо РФ застосує ядерну зброю в Україні, то вступить у війну з НАТО. Американські політики попередили, що якщо росіяни виконають наказ Володимира Путіна про завдання ядерного удару по Україні або спровокують аварію на ЗАЕС, то за цим послідує "масивна відповідь від НАТО".

Крім того, заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Сили оборони наступають на кількох ділянках і мають успіхи. Російські окупанти наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, але їм не вдалося просунутися ні на метр, кажуть у Міноборони України.