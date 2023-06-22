Сили оборони наступають на кількох ділянках і мають успіхи, — Маляр про ситуацію на фронті

Російські окупанти наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, але їм не вдалося просунутися ні на метр, говорять в Міноборони України.

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Українські захисники продовжують наступ на окремих ділянках і просуваються вперед. На сході на трьох напрямках точаться запеклі бої. Про це 22 червня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, за останню добу ситуація на українському фронті істотно не змінилася. На півдні Сили оборони продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках — на окремих ділянках вони просунулися вперед і закріплюються на нових позиціях. На сході Сили оборони вели як оборонні, так і наступальні дії.

"Ворог підтягує та застосовує резерви, намагається відновити втрачені позиціі. Несе великі втрати. Наші сили оборони продовжують ефективно стримувати наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На жоден метр ворог не просунувся. На всіх напрямках тривають бої", — проінформувала Ганна Маляр.

У Міноборони повідомили, що найважчі бої зараз тривають на Лиманському напрямку на Донеччині в районах населених пунктів Діброва, Серебрянське лісництво та Григорівка.

"Сили оборони України протягом доби вели наступальні дії на напрямку Білогорівка — Діброва, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Окупант щодня втрачає живу силу і техніку, але продовжує атакувати, намагаючись виконуючи вказівки Кремля щодо повної окупації Донеччини та Луганщини", — зазначила Ганна Маляр.

Нагадаємо, що ЗС РФ стали рідше пробувати штурмувати позиції Сил оборони під Бахмутом на Донеччині. Це пов’язано зі страхом регулярних військ зазнати втрат як їхні попередники-найманці.

Раніше повідомлялося, що в ОК "Південь" на тлі ударів по Чонгарському мосту заявили, що дії ЗСУ націлені на те, щоб зруйнувати логістичні маршрути ЗС РФ, а не на те, щоб зруйнувати інфраструктуру.