Штурмів окупантів під Бахмутом поменшало, бо ЗС РФ бояться втрат, — Череватий

За словами спікера ЗСУ, за минулу добу ворог здійснив 389 обстрілів на Бахмутському напрямі та 559 — на Лимансько-Куп’янському. Попри авіанальоти та атаки з артилерії оборонцям вдалося знищити понад 10 одиниць озброєння Росії та завдати втрат її військам.

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Російські загарбники стали рідше намагатися штурмувати позиції захисників під Бахмутом у Донецькій області. Це пов’язано зі страхом регулярних військ зазнати втрат як їхні попередники-найманці. Відповідну заяву в ефірі телемарафону від 22 червня зробив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"На Бахмутському напрямку зменшилася інтенсивність боїв через те, що ворог проводив ротаційні певні заходи. Плюс підрозділи, які зайшли — це підрозділи повітрянодесантних військ противника, мотострілецькі підрозділи — вони бачили, заходячи в Бахмут і околиці, своїх попередників, розбиті підрозділи ПВК "Вагнер". Вони діють обережно, з усіма застереженнями", — розповів він.

Військовий пояснив, що регулярні російські війська не ризикують так систематично штурмувати позиції України, як це робили "вагнерівці". Однак ворог продовжує обстрілювати ЗСУ. За словами Череватого, протягом доби на Бахмутському напрямі було зафіксовано 389 артобстрілів, чотири боєзіткнення та два авіанальоти.

Речник передав, що під час боїв захисникам вдалося знищити 69 окупантів, ще 143 отримали поранення та один потрапив у полон. Окрім того, ЗСУ ліквідували ворожу техніку: дві гаубиці 2С3 "Акація", п’ять гармат різного типу, міномет 2С4 "Тюльпан", комплекс спостереження "Муром" та комплекс "Іронія".

"Лідером за атаками й артилерійськими обстрілами зараз є Лимансько-Куп'янський напрямок, де 559 разів ворог бив по нас артилерією різною. 10 бойових зіткнень відбулося, 10 авіанальотів", — додав Череватий.

Він розповів, що на цьому напрямі протягом доби ЗСУ знищили російські БМП-2, дві гармати 2А36 "Гіацинт-Б", безпілотник "Ланцет", сховище боєприпасів та три авто. За його словами, також втрат зазнав особовий склад військ РФ.

Нагадаємо, 22 червня у мережі з’явилось відео атаки 3-ої окремої штурмової бригади на бліндаж росіян в районі Бахмута. Захисникам вдалося знищити увесь особовий склад ворожих військ.

Також 22 червня опублікували кадри роботи рідкісної на озброєнні ЗСУ САУ Zuzana 2. Україна отримала вісім таких артустановок від Словаччини.