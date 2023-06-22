У бліндажі здетонував БК: 3 ОШБр показала атаку на позиції росіян в районі Бахмута (відео)

Бліндаж російських загарбників на Бахмутському напрямку вибухнув внаслідок детонації боєкомплекту.

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Бійці 3-ої окремої штурмової бригади Збройних сил України й надалі ефективно протидіють російським загарбникам в районі Бахмута. Відео атаки опублікували у Telegram.

Українські захисники з розвідувально-ударного підрозділу провели успішну операцію. Бійці визначили позиції загарбників та запустили дрон. Згодом бліндаж окупантів було атаковано. Внаслідок влучання відбулася детонація боєкомплекту.

"Результат – весь особовий склад росіян знищений", – йдеться у дописі.

3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ у війні з Росією

Штурмовий підрозділ українського війська бере участь в активних бойових діях поблизу Бахмута. Воїни регулярно знищують особовий склад та техніку ворога. Бійці 3 ОШБр регулярно потрапляють під обстріли російської артилерії, але не здають позиції. У найгарячішій точці фронту українські військові з танків розстрілюють загони супротивника, що засіли і ховаються в напівзруйнованих будинках міста. Завдяки їхнім професійним діям вдалося ліквідувати близько сотні окупантів з 72-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ та ПВК "Вагнер", знищити склади з боєкомплектом, міномети та кілька одиниць БМП російських підрозділів.

У квітні у 3-й ОШБр застосували танки по російської армії під Бахмутом. Екіпажі бронетехніки провели стрільбу по відповідних цілях у лісосмузі та на пагорбах. Вогонь українські захисники вели з далекої відстані, тому ефективність могла бути низькою, але завдяки професійним навичками вдалося знищити ворогів.

Нагадаємо, у 3 ОШБр 20 червня заявили про успішні дії в районі Бахмута. Ініціатива поблизу міста у Донецькій області перейшла саме до 3-ої окремої штурмової бригади, а відсутність "м'ясних хвиль" російських військ полегшує наступ. Підрозділ готує плацдарми для подальшого просування та наступальних дій, які допоможуть звільнити тимчасово окуповані території.