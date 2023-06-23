Вибухи в РФ: над російським Курськом збили безпілотник, — губернатор (відео)

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що ППО Росії збила якийсь дрон. Місцеві жителі виклали в мережу відео з вибухами.

У ніч на 23 червня над російським Курськом сили ППО РФ збили якийсь безпілотник. Про це заявив губернатор області Роман Старовойт у себе в Telegram.

"Над Курськом нашою системою ППО був збитий безпілотник. Спасибі військовим за роботу! Велике прохання, у разі виявлення уламків не чіпати їх і повідомляти за номером 112!" — написав він.

Раніше місцеві жителі публікували в мережі відео з вибухами в місті.

Пізніше, о 1:42 Старовойт написав, що сили ППО ЗС РФ спрацювали ще раз.

"Система ППО ще раз спрацювала в небі Курська", — написав він.

Також у мережі з'явилося нове відео, на якому можна почути гучний вибух і побачити падіння осколків.

Нагадаємо, що 19 червня повідомлялося, що Бєлгородська і Курська області потрапили під сильний обстріл. За даними журналістів, одна жінка загинула і ще семеро жителів міста Валуйки дістали різні поранення. Унаслідок обстрілу також було пошкоджено ЛЕП, через що десятки будинків залишилися без світла.

Крім того, військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що в Росії бояться нового українського БПЛА. За словами військового експерта Дмитра Снєгирьова, в РФ вже з'явилися внутрішні переселенці, оскільки росіяни більше не впевнені у своїй ППО.