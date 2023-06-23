"Використають проти нас": Нетаньяху розповів, чому Ізраїль не передає Україні зброю

За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, західні ПТРК, які були передані Україні, вже нібито перебувають біля кордонів Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху розповів, чому Єрусалим не передає Києву зброї для боротьби з військовим вторгненням РФ. За його словами, в Ізраїлю особлива ситуація. Про це пише видання The Jerusalem Post.

За словами Нетаньяху, в Ізраїлю є "військовий кордон" із Росією. Так, ізраїльські пілоти літають поруч із російськими в небі над Сирією.

"Я вважаю важливим, щоб ми зберігали нашу свободу дій проти спроб Ірану зайняти військову позицію на нашому північному кордоні", — сказав політик.

Він вважає, що становище Ізраїлю відрізняється від становища Польщі, Німеччини та інших країн Європи.

Ба більше, за словами Нетаньяху, біля кордонів Ізраїлю нібито вже помітили західні протитанкові ракетні комплекси, які раніше були передані Україні.

"У нас також є побоювання, що будь-які системи, які ми передамо Україні, використають проти нас. Тому що вони можуть потрапити до рук Ірану і бути використані проти нас. І до речі, це не теоретична можливість. Так, власне, і сталося із західними протитанковими засобами, які ми зараз знаходимо біля наших кордонів", — сказав політик.

За його словами, в Єрусалимі співчувають Україні та оплакують трагедію, яка відбувається через розпочату Росією війну.

"Ми хотіли б, щоб це закінчилося. І я думаю, що ми також перебуваємо в особливій ситуації, коли в майбутньому ми можемо опинитися в змозі допомогти покласти край цьому конфлікту", — сказав Нетаньяху.

Нагадаємо, що 21 червня росЗМІ поширили фейк про паспорт Ізраїлю Олени Зеленської. Слова на івриті написані назад. Фактично країну Ізраїль назвали "Іларші", а ім'я першої леді України написано неправильно і теж задом наперед ("Ксаналез").

Ще повідомлялося, що військовий експерт заявив, що Ізраїль може продати танки "Меркава" Польщі та Україні. За його словами, у Києва є бронетехніка, але він готується до продовження війни і наступного року. За його словами, танки "Меркава" можуть бути вдосконалені.