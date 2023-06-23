Працював під прикриттям: партизан підпалив комплекс зв'язку ЗС РФ на Херсонщині, — "Атеш" (фото)

У партизанському русі зазначили, що агент втерся в довіру до окупантів і зачекав, доки вони будуть у стані алкогольного сп'яніння, щоб виконати завдання.

Партизан руху "Атеш" підпалив російський комплекс зв'язку в Херсонській області. Про це в ніч на 23 червня заявили на каналі руху в Telegram.

Повідомляється, що 22 червня о 15:00 партизан, який офіційно служить у ЗС РФ, пробрався до місця розташування сусіднього підрозділу і підпалив комплекс зв'язку "Р-161".

Партизани заявили, що в населений пункт, у якому перебував їхній агент, прибув новий підрозділ російських солдатів. Партизан зміг проникнути до них у довіру, а потім підпалити комплекс зв'язку.

"Попередньо він почекав поки вони будуть у сильному алкогольному сп'янінні, оскільки вони на постій п'ють під час служби. Ми довго готувалися до цієї операції і тепер можемо продемонструвати результати. Скоро їх буде набагато більше", — йдеться в повідомленні.

В "Атеш" також зазначили, що робитимуть усе, щоб російські окупанти не могли почуватися спокійно на українській землі. Також опубліковано фото з місця події.

Підпал комплексу зв'язку РФ Фото: Telegram/Атеш Підпал комплексу зв'язку РФ Фото: Telegram/Атеш

Нагадаємо, що 17 червня партизани "Атеш" повідомляли, що в Криму і на Херсонщині російські окупанти страждають від холери. Так, цілі підрозділи окупантів, які розташовуються вздовж Північнокримського каналу, втрачають боєздатність