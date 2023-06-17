Дещо вже померли: у Криму та на Херсонщині російські окупанти страждають від холери, — "Атеш"

У партизанському русі зазначили, що цілі підрозділи окупантів, що розташовуються вздовж Північнокримського каналу, втрачають боєздатність.

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У Криму та на окупованій території Херсонської області російські солдати страждають від епідемії холери. Про це заявили у русі "Атеш".

Повідомляється, що у військові шпиталі Херсонщини та Криму щодня надходять безліч солдатів ЗС РФ, у яких підозрюється холера. Щобільше, на Херсонському напрямку цілі підрозділи окупантів, що розташовуються вздовж Північно-кримського каналу, втрачають боєздатність. Їх вивозять у тил на лікування. Декілька росіян уже померли.

"Пов'язано це, швидше за все, з використанням води з відкритих джерел, адже з підвезенням бутильованої або просто очищеної води в окупантів бувають труднощі. Природно, що підрив Каховської дамби завдав колосальної шкоди природі, розкривши безліч хвороб, про які ми ще почуємо", — йдеться в повідомленні. у повідомленні.

У русі "Атеш" закликали жителів Херсонської області та Криму бути уважними та вживати в їжу лише чисту воду.

Нагадаємо, що 17 червня українців попередили про ризик інфекцій через повінь. Потоки води розмили каналізації та звалища, рознісши збудників інфекцій Херсонською, Миколаївською і навіть Одеською областями. Інфекціоністи очікують спалаху захворювань протягом найближчих двох тижнів, коли закінчиться інкубаційний період.

Крім того, 13 червня в русі "Атеш" заявили, що колаборанти та росіяни масово їдуть із півночі Криму. За інформацією партизанів, на півночі тимчасово окупованого півострова також посилили перевірки документів та транспортних засобів, а силовиків відкликають із відпусток.