Діра в обороні Королівських сил: у Британії сумніваються, що можуть встояти перед атаками ракет РФ

На думку британського генерала Ніка Картера, у потенційному конфлікті єдина лінія оборони від шквалу ворожих ракет — есмінці Type 45 Королівського флоту з передовою системою Aegis і потужними системами ППО.

Колишній командувач Британських Збройних сил генерал Нік Картер забив на сполох через потенційно катастрофічну прогалину в обороні Великої Британії. На його думку, військові служби країни відчувають гостру нестачу кадрів, а есмінці Type 45 Королівського флоту є єдиним оплотом Британії проти шквалу ракет, подібних до тих, які Росія розгорнула проти України. Про це 22 червня повідомили оглядачі Bulgarian Military.

Виступаючи перед Парламентом генерал Картер попередив, що якщо Велика Британія виявиться втягнутою в затяжний конфлікт між державами, перемога може виявитися малоймовірною.

Такого висновку воєначальник дійшов, спираючись на дані Міністерства оборони країни. Виявилося, що в січні 2023 року чисельність регулярних військ Сполученого Королівства становить трохи більше ніж 143 560 осіб.

"Наші збройні сили занадто сильно скоротилися. Якби ми почали воювати з рівними силами, я не впевнений, що у нас залишилися б якісь можливості після перших кількох місяців конфлікту", — зазначив Картер.

Також генерал забив на сполох з приводу британської протиповітряної оборони. За його словами, вона потенційно вразлива в разі масованих російських атак.

Колишній командувач Збройних сил Великої Британії генерал Нік Картер

"Потенціал нашої протиракетної системи є предметом дискусії. Ймовірно, наша єдина лінія оборони проти такої загрози — це есмінець Type 45", — наголосив генерал.

Воєначальник додав, що системи Patriot, які зараз розгорнуті в Україні — це саме та зброя, яка може виправити ситуацію.

Чому Type 45?

Зазначимо, що згадка есмінців Type 45 (Arleigh Burke) небезпідставна. Річ у тім, що ці військові кораблі створювалися для захисту американських авіаносних груп від ракетних ударів. Вони мають унікальну бойову інформаційно-керуючу систему (БІКС) Aegis, яка здатна відстежувати до 1000 повітряних і морських цілей на дальності 190 км, і при цьому наводити 18 ракет різного призначення.

Есмінці озброєні протичовновими керованими ракетами RUM-139 VL-Asroc, крилатими ракетами BGM-109 Tomahawk, ракетами RIM-7 Sea Sparrow і RIM-66 SM-2.

На думку деяких військових експертів, есмінці Type 45 є найкращими представниками цього класу, оскільки вони здатні не тільки захистити ескадру, а й наносити високоточні удари по противнику на пристойних дистанціях.

Нагадаємо, США, Данія, Велика Британія, Нідерланди заявили про співпрацю, щоб надати Україні нові засоби ППО для захисту від російських ракет. Згідно з інформацією британського Міноборони від 15 червня, союзники передадуть "високопріоритетне обладнання" для протиповітряної оборони, оскільки РФ продовжує завдавати ракетних ударів по українських містах.