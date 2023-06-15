"Сотні ракет та ЗРК": чотири країни відправлять Україні "високопріоритетні" засоби ППО

Повідомляється, що США, Данія, Великобританія, Нідерланди нададуть Україні сотні ракет малої та середньої дальності для захисту неба від російських атак з повітря.

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Сполучені Штати Америки, Данія, Нідерланди та Велика Британія заявили про співпрацю, щоб надати Україні нові засоби ППО для захисту неба від російських ракет. Про це йдеться на сайті уряду Великобританії.

Повідомляється, що країни планують передати Києву "високопріоритетне обладнання" для протиповітряної оборони, оскільки РФ продовжує проводити численні ракетні атаки на українські міста.

Зазначається, що в рамках ініціативи Україні передадуть сотник ракет малої та середньої дальності, а також нові зенітно-ракетні комплекси для захисту критично важливої інфраструктури та забезпечення контрнаступу ЗСУ.

"Постачання обладнання вже почалося і має завершитися протягом кількох тижнів", — зазначили в уряді Сполученого Королівства.

Повідомляється, що про цю ініціативу оголосили перед зустріччю Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у Брюсселі.

Нагадаємо, що 15 червня розпочалася 13-та зустріч у форматі "Рамштайн". Міністр оборони США Ллойд Остін анонсував основні теми – посилення ППО, навчання льотчиків на західних літаках, включаючи F-16, та логістика.

Крім того, у Литві заявили, що країна у співпраці з Великобританією, Норвегією, Нідерландами, Данією, Швецією та Ісландією планують здійснити закупівлю засобів протиповітряної оборони для України. У рамках ініціативи планують виділити загальну суму у розмірі 107,5 млн євро.

Також нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про небезпеку модернізованих ракет Х-35У. За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, українські сили ППО мали збивати ракети Х-35У над Одеською та Миколаївською областями.