"Сотни ракет и ЗРК": четыре страны отправят Украине "высокоприоритетные" средства ПВО

Сообщается, что США, Дания Великобритания, Нидерланды предоставят Украине сотни ракет малой и средней дальности для защиты неба от российских атак с воздуха.

Related video

Соединенные Штаты Америки, Дания, Нидерланды и Великобритания заявили о сотрудничестве, чтобы предоставить Украине новые средства ПВО для защиты неба от российских ракет. Об этом сказано на сайте правительства Великобритании.

Сообщается, что страны планируют передать Киеву "высокоприоритетное оборудование" для противовоздушной обороны, так как РФ продолжает проводить многочисленные ракетные атаки на украинские города.

Отмечается, что в рамках инициативы Украине передадут сотник ракет малой и средней дальности, а также новые зенитно-ракетные комплексы для защиты критически важной инфраструктуры и обеспечения контрнаступления ВСУ.

"Поставка оборудования уже началась и должна завершиться в течение нескольких недель", — отметили в правительстве Соединенного Королевства.

Сообщается, что об этой инициативе объявили перед встречей Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в Брюсселе.

Напомним, что 15 июня началась 13-я встреча в формате "Рамштайн". Министр обороны США Ллойд Остин анонсировал основные темы — усиление ПВО, обучение летчиков на западных самолетах, включая F-16, и логистика.

Кроме того, в Литве заявили, что страна сотрудничестве с Великобританией, Норвегией, Нидерландами, Данией, Швецией и Исландией планируют осуществить закупку средств противовоздушной обороны для Украины. В рамках инициативы планируют выделить общую сумму в размере 107,5 млн евро.

Также напомним, что в ВСУ рассказали об опасности модернизированных ракет Х-35У. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, у украинских сил ПВО получалось сбивать ракеты Х-35У над Одесской и Николаевской областями.