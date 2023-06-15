Закроют небо: партнеры закупят средства ПВО для Украины на более чем €100 млн

Закупка средств противовоздушной обороны семью странами усилит способность Украины защищать критически важную инфраструктуру, гражданское население и военнослужащих.

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Литва в сотрудничестве с Великобританией, Норвегией, Нидерландами, Данией, Швецией и Исландией планируют осуществить закупку средств противовоздушной обороны для Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.

В рамках сотрудничества, союзники, включая Литву, планируют выделить общую сумму в размере 107,5 млн евро на приобретение средств противовоздушной обороны для Украины. Вклад Литвы в эту сумму составит 6 миллионов евро. Это финансирование предоставит Украине дополнительные ресурсы для укрепления своих возможностей в области противовоздушной обороны и повышения ее общей безопасности.

"Литва постоянно находит различные способы поддержать Украину. Закупка средств противовоздушной обороны семью странами усилит способность Украины защищать критически важную инфраструктуру, гражданское население и военнослужащих", – сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Приобретение средств противовоздушной обороны представляет собой первый из пяти пакетов поддержки, запланированных в рамках второго раунда закупок Международного фонда для Украины.

На первом этапе в рамках поддержки Украины также осуществляется производство боевых и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые планируется доставить в Украину этим летом.

Напомним, что дивизионы противовоздушной обороны морской пехоты США к осени 2024 года должны получить новые системы L-MADIS для борьбы с воздушными угрозами.

А 7 июня Юрий Игнат заявил, что Украине нужно 50 батарей ЗРК Patriot, потому что у страны большая территория.