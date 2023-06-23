США можуть схиляти Україну до переговорів із РФ у разі провалу контрнаступу, — Bild

Поки американським експертам складно судити про успіх штурмової операції. Але якщо ситуація не покращуватиметься, то США можуть почати схиляти Україну до переговорів із РФ.

У разі, якщо контрнаступ України не досягне бажаних результатів, Сполучені Штати можуть розглянути можливість посилення свого впливу на Україну. Таку думку висловив оглядач німецької газети Bild у статті, опублікованій 22 червня.

"Одна з ключових проблем, яка стає очевидною під час українського контрнаступу, полягає в тому, що ЗСУ бракує засобів протиповітряної оборони та авіації — тобто того, до чого так наполегливо закликав президент України Володимир Зеленський останніми місяцями", — зазначає оглядач.

Водночас автор вказує на те, що поки що немає чіткої відповіді на питання про те, чи був контрнаступ успішним чи ні. Він зазначає, що Україні вдалося зробити певний прогрес, але вона поки що не домоглася значного прориву. На думку автора, захисні укріплення російської армії наразі краще оснащені, ніж наприкінці минулого року.

"Страшний сценарій, який також обговорюється за зачиненими дверима в Україні, виглядає наступним чином: якщо наступ не увінчається успіхом за наявності західного озброєння, то може посилитися тиск на Україну з боку США, щоб почати говорити про переговори", — вважає автор статті.

Нагадаємо, у середині травня стало відомо, що офіційні особи у США вважають, що зростає ймовірність того, що російсько-українська війна може перетворитися на заморожений конфлікт на багато років, як це відбувається на Корейському півострові.

Водночас наприкінці травня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про рідкісну "солідарність" Москви з країнами Заходу: російське керівництво виступає проти заморозки війни в Україні.