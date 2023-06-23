Темп просування не властивий ЗСУ: в ISW оцінили поточний контрнаступ України (карта)

ЗСУ створюють основу для подальших контрнаступальних операцій, які займуть час, зазначають військові дослідники. США і країни ЄС чекали більшого, але союзники визнають, що поки що це тільки початок.

Військові дослідники вважають, що поточне повільне просування українських контрнаступальних операцій не повною мірою відображає весь наступальний потенціал України. Судячи з усього, ЗСУ створюють умови, щоб продовжити контрнаступ, який займе час. Про це повідомляє "Інститут дослідження війни" у своєму зведенні.

Аналітики наводять слова президента України Володимира Зеленського, який визнав, що очікування західних партнерів щодо контрнаступу відрізняються. Але голова держави наполіг, що Сили оборони України проводитимуть операції, як вважають за потрібне, незалежно від тиску інших країн.

CNN 22 червня повідомило з посиланням на заяви високопоставленого представника США та інших західних осіб, що поточні результати українського контрнаступу відрізняються від їхніх очікувань. Але водночас офіційні особи визнали, що поки що триває початковий етап, і що західні країни сподіваються на значні успіхи ЗСУ в майбутньому.

Карта контрнаступу України. Колом обведені райони запеклих зіткнень

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, надалі варто очікувати значних ударів України по російських лініях постачання. Очікується, що цілями ЗСУ будуть наземні комунікації та тилові райони окупаційних військ.

Також повідомлялося про просування ЗСУ на трьох ділянках фронту, де тривають важкі бойові зіткнення з противником. Аналітики згадали про частковий успіх ЗСУ, про те, що вдалося закріпитися на нових позиціях. За повідомленнями російських джерел, ЗС РФ можуть знову, як і неодноразово раніше, намагатися створити буферну зону в районі Кремінної для виходу на протилежний берег Сіверського Донця.