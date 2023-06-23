Збільшать інтенсивність ударів: в ISW розповіли про атаки ЗСУ в тилу росіян

На думку аналітиків, українські військові планують порушити шляхи постачання окупантів, проводячи атаки по наземних комунікаціях і тилових районах ЗС РФ.

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Збройні Сили України можуть збільшити інтенсивність ударів по логістичних маршрутах і наземних комунікаціях російських сил на півдні України. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму звіті, опублікованому 22 червня.

На думку експертів, українські військові можуть активізувати свої зусилля із завдання ударів по тилових районах і вразливих місцях уздовж наземних комунікацій, щоб порушити російські маршрути постачання.

"Широко поширене серед російських військкорів обурення і заклопотаність щодо цього удару може свідчити про те, що російські сили, можливо, дедалі більше непокояться щодо своєї здатності гарантувати безпеку наземних комунікацій на півдні України", — йдеться у звіті.

Крім того, в ISW нагадали, що 22 червня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи, що сталися в Мелітополі та Якимівці Запорізької області. Також повідомлялося, що вночі було завдано удару по Чонгарському мосту на трасі E105. Деякі російські джерела також заявили, що ЗСУ атакували міст через озеро Сиваш.

Нагадаємо, 22 червня американські ЗМІ повідомляли, що пошкодження Чонгарського мосту може бути частиною більш масштабної стратегії України.

Також 22 червня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що дорога через Чонгар є єдиним шляхом, який дає змогу постачати російські війська не тільки в Запорізькій і Херсонській областях, а й у Донецькій і Луганській областях.