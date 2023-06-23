Без "Урала" і тягача "Ведмідь": сили ССО знищили 8 одиниць техніки ЗС РФ (відео)

Військові 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ліквідують важливі цілі противника ударними дронами. У росіян буде менше машин, які перевозять гаубиці "Мста" і гармати "Гіацинт-Б".

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) ударними дронами знищили кілька одиниць військової техніки російських окупантів. Відео точних влучань показали в Telegram-каналі ССО.

В операціях з ліквідації ворожого озброєння брали участь бійці 73-го морського центру.

"Нашими пташками ми проводимо постійну аеророзвідку місцевості, знаходимо об'єкти та знищуємо техніку і важливі цілі противника", — прокоментував один з операторів.

Отже, за кілька днів сили ССО знищили вісім одиниць техніки ЗС РФ, зокрема вантажівку "Урал" і артилерійський тягач "Ведмідь". Цей тягач транспортує 152-мм гаубицю "Мста-Б", "Гіацинт-Б" та інші буксировані знаряддя масою до 12 тонн.

Нагадаємо, що бійці ССО 22 червня показали відео порятунку поранених побратимів на Бахмутському напрямку. Українські військові завдали вогневого ураження зі стрілецької зброї та гранатометів.

А 19 червня сили ССО зайшли з тилу в окопи ЗС РФ і вільно ліквідували 10 окупантів. Атаку провели бійці 73-го морського центру спецоперацій імені кошового отамана Антіна Головатого.