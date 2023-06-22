Братська допомога: бійці ССО врятували поранених військовослужбовців під Бахмутом (відео)

Спецпризначенці виявили поранених українських піхотинців, надали їм першу медичну допомогу та евакуювали з місця бойових дій.

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У мережі з'явилися кадри роботи операторів Сил спеціальних операцій (ССО), які врятували своїх поранених побратимів, що вступили в бій із противником на Бахмутському напрямку. Кадри відважних дій воїнів ССО було опубліковано пресслужбою відомства.

У коментарі до відео сказано, що під час виконання бойового завдання група підрозділу ССО вступила у вогневий контакт із російськими військами. На тій самій ділянці в цей час також перебував один із піхотних підрозділів Сил оборони, серед бійців якого виявилися поранені.

"Під час бою кілька піхотинців отримали поранення. Оператори ССО надали пораненим першу допомогу та евакуювали в безпечну зону", — ідеться в повідомленні.

На кадрах спецпризначенці натрапляють на поранених бійців піхотного підрозділу, надають першу медичну допомогу та евакуюють побратимів з поля бою. Також на відео можна побачити фрагменти бойового контакту з противником — українські бійці завдають вогневого ураження зі стрілецької зброї та гранатометів.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ знищили підрозділи зі складу 83 десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ РФ, підловивши їх на ротації. За відомостями Генштабу ЗСУ, події відбулися в Кліщіївці Донецької області, де окупанти мали намір замінити на позиціях російських військових із 31 десантно-штурмової бригади.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський опублікував кадри ефективного застосування реактивної артилерійської системи M142 HIMARS по російських загарбниках. За його словами, внаслідок успішних дій було ліквідовано щонайменше вісім ворогів і один міномет 2С4 "Тюльпан".