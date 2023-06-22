ЗСУ ліквідували групу десантників РФ, яка їхала на ротацію до Бахмута, – Генштаб

Поранених російських окупантів через брак вантажних автомобілів гелікоптерами евакуювали до Ростова-на-Дону.

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На фронті українські війська знищили підрозділи зі складу 83 десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ РФ, які прямували на ротацію до селища Кліщіївка Донецької області. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ в Facebook.

В районі Бахмута окупанти планували поміняти на позиціях військових РФ із 31 десантно-штурмової бригади, які зазнали значних втрат. Доїхати до місця призначення їм так й не судилося.

Значна кількість загарбників під час переходу на першу лінію оборони загинула. Російські війська вирішили евакуювати до Ростова-на-Дону гелікоптерами. Брак вантажних автомобілів не дозволяв швидко транспортувати поранених до Новочеркаська.

"Лікувальні заклади цього міста також переповнені", – поінформували у Генштабі.

Контрнаступ ЗСУ: бої в районі Бахмута

У районі Бахмута й надалі тривають запеклі бої. Українські війська зуміли провести обмежені наземні наступи вздовж адміністративного кордону між західною частиною Донецької області й східною частиною Запорізької області. В Інституті вивчення війни (ISW) у звіті за 22 червня повідомили, що російські збройні сили вели невдалі наступальні операції поблизу Вугледара.

У 3 ОШБр 20 червня заявили, що ініціатива на Бахмутському напрямку перейшла саме до підрозділу. Внаслідок просування Сил оборони України вдалося значно поповнити обмінний фонд. Російські військові дивувалися, що отримують необхідне забезпечення в українському полоні. Бійці зазначили, що є ознаки проблем у військах Росії. Значна частина росіян й надалі вірить у повідомленні пропаганди про те, що з ними будуть погано поводитися у полоні, тому обирає смерть в окопах.

Нагадаємо, 22 червня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Збройні сили України ефективно застосували реактивну артилерійську систему M142 HIMARS по російським загарбникам. Внаслідок атаки були знищені самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" та особовий склад ворога.