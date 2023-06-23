Наступ противника на Куп'янському та Лиманському напрямках зупинено, — Міноборони

Сили оборони на східному фланзі вели як оборонні, так і наступальні дії, зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Запеклі бої велися на Лиманському напрямку в районі Серебрянського лісництва.

Українські захисники зуміли зупинити просування противника на деяких ділянках на сході України. Як повідомила 23 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр, бійці ЗСУ зупинили наступ росіян на Куп'янському та Лиманському напрямках.

"На Куп'янському та Лиманському напрямках наші сили оборони зупинили наступ ворога", — написала вона в Telegram.

Перед цим Маляр повідомила, що протягом минулої доби Сили оборони на східному фланзі вели як оборонні, так і наступальні дії. Вона зазначила, що найзапекліші бої велися на Лиманському напрямку в районі Серебрянського лісництва, Дібрової та Григорівки Донецької області.

"Сили оборони України протягом доби вели наступальні дії на напрямку Білогорівка — Діброва, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — додала заступниця міністра.

За її словами, противник, незважаючи на втрати в живій силі й техніці, продовжує атакувати, намагаючись виконати установку Кремля про повну окупацію Луганської та Донецької областей.

Раніше про важкі бої в районі Кремінної розповів спікер Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. За його словами, на ділянці фронту в районах населених пунктів Білогорівка і Діброва, українські бійці закріпилися на досягнутих рубежах.

Аналітики Інституту вивчення війни в новому звіті від 22 червня повідомили, що українські збройні сили можуть збільшити інтенсивність ударів по логістичних маршрутах і наземних комунікаціях російських військ на півдні України з метою порушити шляхи постачання.