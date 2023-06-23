"Це боротьба України": у Пентагоні заперечують причетність США до удару по Чонгарському мосту

За словами генерала Патріка Райдера, українські військові самі планують і проводять усі битви, а завдання Вашингтона лише в забезпеченні бойових можливостей.

У Пентагоні детально вивчили удар по Чонгарському мосту і вперше прокоментували інцидент. За їхніми словами, українці самі мають право обирати цілі і чудово з цим справляються. Про це під час брифінгу заявив речник Міноборони США, генерал Патрік Райдер 23 червня.

За його словами, українські військові продовжують працювати над тим, щоб повернути під свій контроль території, які тимчасово окупувала Російська Федерація, тож усі цілі, по яких завдаються удари, — очевидні.

"Це боротьба України. Вони планують і проводять цю битву. Ми зосереджені на роботі з ними, нашими союзниками та партнерами, щоб переконатися, що вони мають бойові спроможності, які потрібні їм для захисту своєї країни та повернення суверенної території", — йдеться в повідомленні.

Водночас у Пентагоні наголосили, що Сполучені Штати Америки абсолютно не причетні до вибору цілей, які піддаються атакам з боку ЗСУ. Вони самостійно це роблять, після чого виконують успішно місії.

Нагадаємо, 22 червня повідомлялося, що в Криму вдарили по Чонгарському мосту, а колаборанти поскаржилися на прильоти ракет Storm Shadow. Через пошкодження мосту застрягли машини з різних сторін. Охочих покинути півострів перенаправляють через Кримський міст або через Армянськ.

Також 22 червня в CNN писали, що удар по Чонгарському мосту може свідчити про більшу стратегію України. На думку журналістів, це пошкодження схоже на руйнування Антонівського мосту в Херсоні, після якого російські окупанти відступили на лівий берег Дніпра, і місто було звільнено.